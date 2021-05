Ko neurejenost deluje

Cara Delevingne je zakrivila trend poudarjenih in zdaj celo nekoliko neurejenih obrvi.

Obrvem bomo pustile prosto pot, da rastejo tako, kakor jim narekuje mati narava.

Letošnje poletje bo največji lepotni trend urejanje obrvi! Te pa, kot napovedujejo vizažisti in lepotni strokovnjaki, ne bodo brezhibno dodelane po standardih, ki jih sami doma težko dosežemo, temveč gre trend v smeri gostih in močnih obrvi. Takšnih, ki na obrazu ustvarijo prav poseben učinek in poudarijo lepoto naše mimike.Dolga leta smo jih pulile in oblikovale v tanko linijo. Ta zapoved je na srečo utonila v pozabo in zadnje sezone lepotni guruji svetujejo, da puščamo bolj naravne. Celo poudarjene. Z barvicami, senčili in tudi japonsko metodo trajnega vrisovanja.To sezono pa se vračamo h koreninam. Obrvem bomo pustile prosto pot, da rastejo tako, kakor jim narekuje mati narava. Nič hudega, če so dolge, asimetrične ali čisto divje. To poletje jih ne bomo krotile in pulile, temveč jih bomo samo počesale proti vrhu čela in tako ustvarile svež, naraven videz. Pomaga nam lahko postopek laminacije, ki je priljubljen že vsaj eno leto. Ta jih okrepi in poudari, seveda pa jih lahko počešemo tudi brez tega kozmetičnega posega.Začetnica takšnega trenda je slavna manekenka in igralkain njene obrvi so se dodobra usidrale med zgledi, ki jim dekleta želijo slediti. Vsa leta je ostala zvesta sama sebi in takšnemu videzu ter s tem v modnem svetu utrla pot obrvem divjega videza.Vizažisti pa h košatim, neukrotljivim obrvem predlagajo dodelan make-up. Torej se ne smemo povsem prepustiti naravnemu videzu, hitro bi namreč delovali neurejeno. Poudarjene ustnice ali oči bodo naredile tisti pravi učinek, ob katerih bodo tudi goste obrvi dosegle, kar smo si sami želeli.In ne pozabimo, za piko na i jih s krtačko počešemo navzgor proti čelu, tako bomo očarali z malce strožjim in ostrejšim pogledom. Saj veste, zdaj, ko je spodnja polovica obraza velikokrat prekrita z zaščitno masko, je poudarjanje zgornje polovice toliko bolj zaželeno.