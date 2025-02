Ko ne mašujejo, igrajo nogomet in smučajo

Letošnji smučarski dan slovenskih duhovnikov je bil že 40. po vrsti. Leta 1985 ga je prvič organiziral takratni župnik v Kranjski Gori g. Marko Benedik,« nam pove Igor Stepan, župnik iz župnije Toplice v občini Dolenjske Toplice. Prav Dolenjcem je bila zaupana organizacija smučarskega dne, prevzela jo je namreč novomeška škofija, pod organizacijo pa se je podpisal Stepan. Do leta 2001 je bil smučarski dan vedno v Kranjski Gori, takrat pa so se odločili, da ga bo vsako leto organizirala druga škofija; po lastni presoji in možnostih pripravi tekmovanje na smučišču, ki je na ozemlju škofije, če te možnosti nima, pa zunaj njenega ozemlja. Zato so šli Dolenjci na Gorenjsko. Duhovniki, zbrani v Kranjski Gori, so se pomerili v veleslalomu.

V Kranjski Gori so smučali. FOTO: Marko Ferančak

Številka ena je bil škof

»V zadnjih časih, ko je vse manj duhovnikov in se to pozna tudi med smučarji, se nam na smučarskem dnevu pridružijo tudi diakoni, redovnice, katehistinje in katehisti ter drugi sodelavci v Cerkvi na Slovenskem. Letos sta bila najstarejša udeleženca župnik iz Zgornjega Tuhinja Nikolaj Štolcar, 82 let ima, in župnik iz župnije Št. Ilj pod Turjakom Martin Tajnik, star je 80 let. Precej je bilo starejših od 70 let,« nam pove Igor Stepan, ki potrdi, da jih je tekmovalo 62. Prišli so celo iz zamejstva, iz Avstrije in Italije. Tekmo je s številko 1 začel novomeški škof in predsednik Slovenske škofovske konference msgr. dr. Andrej Saje. Tekmovali so v 11 starostnih skupinah pri moških in dveh pri ženskah. Prvo mesto so dosegli: Andreja Osterc, Tajda Bremec, Nikolaj Štolcar, Franček Kraner, Franc Kavčič, Peter Olip, Janez Šavs (bil je najhitrejši med udeleženci), Franc Klopčič, Damjan Kejžar, Igor Stepan, Janez Suhoveršnik, Simon Kerin in Tilen Zupanc Obervalder.

Novomeški škof je čestital najstarejšemu tekmovalcu Nikolaju Štolcarju. FOTO: Igor Stepan

Na koncu je vedno sveta maša, ki jo navadno daruje škof škofije organizatorke. Letos jo je daroval novomeški. Potem so imeli skupno kosilo s podelitvijo medalj. »Taka srečanja so pomembna predvsem zato, da se srečamo. Posebno s tistimi, ki so iz drugih škofij, se vidimo samo tako, to je priložnost za prijateljski klepet in druženje. Predvsem pa dan, preživet na svežem zraku, vsakemu dobro dene,« pove Stepan o pomenu druženja na snegu.

Na Madžarskem futsal

Poleg tega je spomnil, da je na Madžarskem te dni igrala slovenska reprezentanca duhovnikov v dvoranskem nogometu. Tekmovanje je potekalo v mestu Kisvarda, gostitelji so bili madžarski katoliški in grškokatoliški duhovniki. Merilo se je 14 držav. Evropski prvaki so postali Poljaki, srebro je osvojila Slovaška, bron Hrvaška, Slovenija se je zavihtela na 11. mesto. »Naša postava je bila bolj ali manj standardna, letos smo imeli nekoliko krajšo klop. V golu je bil Goran Merica, župnik v Ljutomeru, ki se je žal po nekaj minutah prve tekme poškodoval in ni mogel nadaljevati. Drugi vratar je bil pater Tadej Inglič, ki deluje na Brezjah. Preostali igralci so bili Janez Ferlež, župnik na Prežganju, v Štangi in na Jančah, Bernard Rožman, župnik na Brdu pri Lukovici, ki skrbi tudi za nekaj okoliških župnij, Tine Povirk, kaplan na Žalah in bolniški župnik v Ljubljani, Mitja Štefan iz Veržeja, Francesco Bertolini, ekonom mariborske škofije, pater Matei Sentes, župnik na Ptuju, ter jaz,« je povedal kapetan ekipe Andrej Šegula, profesor na teološki fakulteti in duhovni pomočnik v župniji Zadobrova. Z ekipo so bili še Klemen Jager, župnik v Rimskih Toplicah, ki letos zaradi poškodbe ni mogel igrati, pater Vanči Arzenšek, župnik v Petrovčah in rektor Marijinega svetišča, ter njihov trener Stanko Plantak iz Petrovč.

Naša reprezentanca je bila v zelo zahtevni predtekmovalni skupini. FOTO: EFCCP 2025

Poljaki devetič Poljaki so devetič postali evropski prvaki v dvoranskem nogometu, Hrvate je do brona kot trener vodil Mato Nereteljak, nekdanji hrvaški reprezentant. Ekipa Bosne in Hercegovine je dobila priznanje za fair play.

V sredo so romali

»V ponedeljek smo se zbrali pri slovesni sveti maši, ki jo je vodil apostolski nuncij na Madžarskem, mons. Michael Wallace Ba-

nach. Sledilo je slavnostno odprtje. Tekmovanja so se začela v torek po jutranji maši. Imeli smo 14 ekip iz različnih držav, okoli 200 duhovnikov. Mi smo bili s Slovaki (0:10), Hrvati (0:4) in Italijani (1:2), kar je bila zelo močna skupina. Na žalost nam sreča ni bila naklonjena in smo vse tri tekme izgubili. Slovaki so na koncu osvojili drugo mesto, Hrvati pa tretje. V četrtek smo igrali za 11. mesto proti Albaniji (zmaga Slovenije 3:0; op. a.). Generalno smo zadovoljni, a vidimo, da bo potrebna pomladitev ekipe. Treba bo poiskati in povabiti mlajše duhovnike, ki jih nogomet veseli in bi z nastopom pripomogli k boljši uvrstitvi,« je kapetan Šegula opisal prvenstvo, ki je imelo tudi prost dan – sreda je bila t. i. romarski dan. Obiskali so grškokatoliško romarsko cerkev v Mariapócsu ter obhajali slovesno sveto mašo po grškokatoliškem obredu. Sveto mašo je vodil škof Abel Szocska. Nato so si ogledali mesto Nyíregyháza, tam obiskali grškokatoliško katedralo, semenišče, semeniško kapelo, škofijski dvorec in muzej, zatem pa sklenili tekmovanje. Naslednje leto bo prvenstvo v Lublinu na Poljskem.