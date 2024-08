Ko naši igrajo dobro, je tudi prodaja dobra

Letošnje športno obarvano poletje, ki ga med drugim zaznamujejo evropsko prvenstvo v nogometu in olimpijske igre, je spodbudilo tudi nakupe novih televizijskih sprejemnikov. Nekateri slovenski trgovci opažajo celo dvakratno rast prodaje, potrošnikom pa so šli naproti tudi s posebnimi ponudbami.

Kupovali večje teveje

»Med letošnjim evropskim prvenstvom v nogometu in olimpijskimi igrami smo v Harveyju Normanu doživeli pravi bum v prodaji televizorjev,« so zapisali pri znanem trgovcu elektronskih naprav. Prodaja televizorjev z diagonalo 216 in več centimetrov (85 in več palcev) se je v juniju in juliju letos v primerjavi z enakim obdobjem lani več kot potrojila.

Evropsko prvenstvo v nogometu in še posebej naši fantje so močno povečali prodajo televizorjev. FOTO: Kirill Kudryavtsev/AFP

»Letos se je zagotovo poznalo, da je toliko športa na sporedu, in temu je sledilo tudi povpraševanje po velikih televizorjih – ne le zaradi intenzivnih marketinških naporov, ampak tudi zaradi odličnih ponudb in akcijskih cen,« je povedal vodja avdio-video oddelka Harvey Norman Ljubljana Luka Buček.

Nogomet in olimpijske igre spodbudili prodajo televizorjev.

Dobro so se prodajali tudi sistemi za hišni kino.

Kupujejo ne le gospodinjstva, ampak tudi gostinci.

Vpliv številnih športnih tekmovanj na prodajo televizij so zabeležili tudi v Merkurju. »Junija in julija letos smo prodali 32 odstotkov več televizorjev kot v enakem obdobju lani,« so poudarili. Tudi finančni izplen od prodaje je bil višji, kar po pojasnilih iz Merkurja kaže, da se kupci vedno pogosteje odločajo za večje in tehnološko naprednejše televizorje. »Povečano prodajo pripisujemo dejstvu, da smo Slovenci strastni gledalci in navijači, spremljanje športnih dogodkov pa si pogosto privoščimo v osrčju doma, obdani z družino in s prijatelji,« so prepričani pri Merkurju. Tudi v Mercatorju so z rezultati prodaje zadovoljni, saj so prodali za četrtino več televizorjev.

Olimpijske igre in naši odbojkarji navdušujejo. FOTO: Natalia Kolesnikova/AFP

Hišni kino za med

Da so imeli evropsko prvenstvo v nogometu, na katerem je slovenska reprezentanca dosegla zgodovinski uspeh, in olimpijske igre letos izredno velik pozitiven vpliv na prodajo televizorjev, projektorjev in hišnih kinov, opažajo tudi v Big Bangu. »Junijska in julijska prodaja projektorjev je bila v Big Bangu enkrat višja kot v enakem obdobju lani, še nekoliko višje stopnje rasti pa smo zabeležili pri hišnih kino sistemih. Izredno visoke dvomestne stopnje rasti v Big Bangu beležimo tudi pri prodaji televizorjev,« so sporočili. Kot opažajo, so pomembnost velikih športnih dogodkov prepoznali tudi številni slovenski gostinski lokali, ki želijo gostom omogočiti spremljanje dogodkov na visoki ravni, zato se po večini odločajo tudi za nakup zvočnih postaj.

Odlično so se prodajali predvsem veliki aparati. FOTO: Getty Images

Prvi skok prodaje televizorjev so v Big Bangu sicer opazili že pred jesensko tekmo s Kazahstanom, ko je slovenska nogometna reprezentanca potrdila uvrstitev na evropsko prvenstvo. »Po naših opažanjih so prav velika športna tekmovanja eden od pomembnejših razlogov, zaradi katerega se gospodinjstva odločijo za zamenjavo oziroma nadgradnjo televizorja, med posameznimi velikimi športnimi dogodki pa vsekakor izstopa nogomet,« so še navedli v največjem trgovcu z elektroniko pri nas.