Da je kamen mrtev? Kje pa, je živ, ima energijo in dušo. Je odraz naše preteklosti, ki dovoli iz sebe izvabljati mehkobo, se pojavlja v mnogih barvnih odtenkih, je topel, občutljiv in ljubi pozornost umetnika. Sprejema naša čustva,« niza misli Novomeščanka Jožica Škof, ljubiteljska umetnica, ki jo je umetnost zasvojila že kot osnovnošolko. Pred tremi desetletji se je resneje posvetila slikarstvu, potem pa je zaradi moža Rudija, vsestranskega kulturnika, njena ljubezen preskočila s platna na kamen. Po njuni zaslugi in zaslugi skupine Dolenjcev, ljubiteljev kamna, združenih v Društvo likovnih u...