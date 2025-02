Da branje ni le za zabavo in krajšanje časa, ampak ima tudi pozitivne učinke, saj sprošča, povečuje empatijo in sproži zdravilne procese v duhu in telesu, so vedeli že stari Egipčani. V današnjem času, ki se velikokrat zdi precej nor, je branje lahko ena od oblik ohranjanja zdrave pameti in kot biblioterapija eden od pomembnih pristopov pri zdravljenju težav v duševnem zdravju. Opredelitev, kaj je biblioterapija, je več, a ena najbolj splošnih pravi, da je to uporaba branja, torej knjig ali pisnega gradiva, s terapevtskim ciljem. Psiholog dr. Andrej Perko, ki je bil dolga leta koterapevt in s...