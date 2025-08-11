Ko jo zagode tiskarski škrat

Glede na to, da smo na vrhuncu poletja in marsikdo išče senco borovcev ob poslušanju valov, ko prijajo bolj sproščene in lahkotne teme, smo za danes poiskali nekaj zatipkov, nesmislov, ki nam jih je v uredništvu uspelo poloviti (in popraviti) v zadnjem obdobju. Za vse tiste, ki so se izmuznili tudi nam, je seveda kriv poletni tiskarski škrat.

Kako veliko razliko lahko naredi črka, ki je vrinjena na ravno pravo mesto v besedi in ji popolnoma spremeni pomen, smo lahko videli v naslovu Krmiljenje ptic spomladi. Krmljenje morda? Zelo nehvaležne (za lektorja) so tudi besede, ki imajo vse črke, kot je treba, le da sta dve zamenjani. Veliko ljudi takšno besedo seveda prebere prav, denimo Tedensko piljenje plevela, Kip je narejen iz mramorja, okrašen s srebrnimi kovanci, Parkiramo pri župnijski cerkvi, ki je del nekdanjega stavbnega kompleksa ženskega samsotana. Če napišemo cepilni prašek, vemo, da je avtor mislil pecilnega, kajne? V povedi Slovenija je posejana s potniki slovnično gledano ni napake, je pa pomenska, seveda ni posejana s potniki, temveč pitniki. Starejši moški se je spustil po tekočih stopincah – najdemo napako?

Podobno zahrbtne so manjkajoče črke. Pred petnajstimi leti so odrli sladoledarno. In ne, ni težava v zadnji besedi. Maja in junija so imeli divjaki natrpan urnik, smo brali, malce prej pa, da legendarna Kalizma velja za najstarejšo še delujočo zasebno luksuzno jato na svetu.

Pa zatipki, torej napačna črka, navadno sosednja na tipkovnici? Prabivalci vasi so zelo prijazni, smo brali, nedavno pa je v enem od podnaslovov nastopal prestresni čebelar. V kuharski redakciji so, citram, Pripravili enostaven, a slasten, pravi mediteranski križnik. Če preberem Izkopali so predlog, je brez ustreznega konteksta težko vedeti, kaj je narobe. Lažje je, če dodamo kontekst; brali smo o rudarskem mestu v Sloveniji, avtor je hotel napisati, da so izkopali premog.

Ko želi avtor poudariti kakšno informacijo, dobimo besedne zveze, kot so: Pripravili so tradicionalen piknik, ki je že tradicionalen, Kmečke žene in dekleta so poskrbele za kulinarične jedi, Svoje misli moramo spodbujati s pozitivnimi mislimi. Želeli si bomo bolj strpno in človeško reševati težave in probleme človeške družbe. Vidimo lahko, da ni tako lahko poiskati ustreznic oz. povedi popraviti tako, da bodo slovnično, pomensko in stilsko ustrezne.

Kadar pa z mislimi nismo strogo pri pisanju, lahko napišemo nonsens, kot je bila Univerza za tretje življenjsko okolje. In če z mislimi odtavamo tudi med lekturo, omenjeno okolje ne postane obdobje. Saj prebere se prav, kajne? Pišite nam na lektura@slovenskenovice.si.