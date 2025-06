Ko gasilec Sašo sliši za poroko, mu postane slabo

Sašo Dobnik je verjetno eden najbolj znanih Staršanov. Je glasbenik in humorist, ki ga mnogi poznamo kot gasilca Saša, ki nas je zabaval v številnih televizijskih oddajah, še vedno pa tudi na raznih prireditvah. Lik gasilca mu je dodelil Jože Potrebuješ, Sašo pa ga je z veseljem sprejel in se vanj tako vživel, da zdaj od tega živi in zabava ljudi po vsej Sloveniji. Prijatelje ima med glasbeniki, koranti, nogometaši in gasilci, katerih podporni član je.

Kako se spominjate svojega otroštva, ste se radi igrali?

V mojem otroštvu smo se, na srečo, res še veliko igrali. Najpogosteje nogomet in prav srce mi zaigra, ko se spomnim, da se nas je vsako nedeljo na igrišču zbralo 25. Igrali smo se tudi igro kdo se boji črnega moža, pa med dvema ognjema in še bi kaj našel. Žal je tega danes vse manj, če sploh še obstajajo te igre. In kadar mi je ata rekel, da ne smem na igrišče, je bilo to zame najhujša kazen. Danes je kazen, če starši rečejo otroku, da mora na igrišče. Žalostno, toda resnično.

Kdo vas je navdušil za narodnozabavno glasbo?

Že kot otrok sem se sam navdušil zanjo, saj je bil dedek po mamini strani muzikant. Pravzaprav so bili skoraj vsi muzikanti in mi je bila glasba na neki način položena v zibelko. Veliko zaslug za to imata tudi Jože Galič in Boris Kopitar, ki sta na Televiziji Slovenija imela vsak svoje narodnozabavne oddaje, ki sem jih vedno gledal.

Najpogosteje se sliši z Jasno in Jožetom. FOTO: osebni arhiv

Katere ansamble ste najpogosteje spremljali, poslušali in jih obožujete še danes?

Od nekdaj mi je najbolj pri srcu Ansambel Lojzeta Slaka, pa Čuki, tudi Henček, zelo rad sem vedno poslušal tudi Brendija in Korada. Veliko bi jih še lahko naštel.

Začeli ste nastopati s Štajerskimi baroni, stari komaj 12 let. Z njimi ste stali na odru ptujskega festivala tudi kot nagrajenec.

Drži, in to priložnost, da sem nastopal s Štajerskimi baroni, sem dobil pri rosnih 12 letih. Res je tudi, da smo na ptujskem festivalu leta 2000 zmagali in prejeli nagrado občinstva. Za to priložnost sem hvaležen še danes. To so zelo lepi spomini. Čeprav me je bilo takrat strah, danes vem, da je bilo to dejansko začetek moje kariere in mojih sanj.

In potem je prišel ansambel Aplavz, s katerim ste spoznali vse pozitivne in slabe strani življenja muzikantov.

Ja, ansambel Aplavz je nekaj najlepšega, kar se mi je v karieri zgodilo. Pri njih in z njimi sem se iz fantka prelevil v pravega muzikanta. Igrali smo ogromno, iz tedna v teden. Čeprav sem to rad počel, je bilo včasih vsega že malo preveč. A sem z veseljem sprejel življenje muzikanta. Drži, da so pri takem delu vedno plusi in minusi, a jaz sem iskal samo pluse. Muzikant ne postaneš, muzikant se rodiš. Glasbeniki so učeni, muzikantje pa ljudje z dušo in srcem. Zagotovo je velik plus to, da si med ljudmi, ki jih razveseljuješ, glasba pa je sama po sebi nekaj zelo lepega. Minus, ki je bil odločilen, da sem se poslovil od Aplavza, so bile poroke. Čeprav sem jih imel po svoje rad, smo na porokah dejansko igrali od jutra pa do naslednjega jutra. Zato mi še danes, ko slišim za poroko, postane slabo. Aplavzi so mi na splošno dali veliko tudi na drugih ravneh. Z njimi sem odraščal, in če danes pomislim, boljših učiteljev ob sebi ne bi mogel imeti. Kakšna šola neki, življenje je najboljši učitelj. Z Aplavzom sem preživel kar 17 let. Pa verjemite, da z menoj ni bilo lahko. A so fantje poskrbeli, da sem šel po pravi poti naprej, čeprav me je kdaj tudi zaneslo.

Počel bi vse enako, tako lumparije kot lepe stvari, pravi Sašo Dobnik. FOTO: Mojca Marot

Ste se v tistem času z Aplavzom tako navadili zabavati in koketirati z ljudmi, da vam je to prešlo v kri?

Tega sem se sicer naučil že prej, s Samom Tušem - Korlom z Radia Slovenske gorice. Aplavz pa me je samo še bolj izoblikoval.

Kaj ste po izobrazbi?

Ekonomski tehnik.

Danes vas večina pozna kot humorista Saša. Pravzaprav gasilca Saša. Ste še vedno član PGD Starše?

Ja, vsi me poznajo pod imenom Gasilec Sašo. Sem podporni član PGD Starše, saj biti gasilec, tudi v domačem društvu, ni tako preprosto, to je zahtevna in plemenita stvar, ki ni lahka. Fantje so zlati in vrata našega doma so mi vedno odprta. Cenim jih in tudi nam so že pomagali, tega nikoli ne pozabim.

Zakaj ravno gasilec?

Gasilec zato, ker je Jože Potrebuješ enkrat meni to funkcijo kar dodelil. Rekel je: ti boš gasilec. Tako je bilo in ostalo. Sicer pa imamo na srečo veliko gasilcev in vsi so dobri ljudje.

Prijatelje imate tudi med nogometaši in drugimi športniki.

Ja, res je, prijatelje imam tudi med športniki. Tako med domačimi kot drugimi. Kot sta denimo Marcos Tavares in Martin Milec iz Nogometnega kluba Maribor. Različne zgodbe so nas povezale, zlasti dobrodelne. Lepo je imeti prijatelje in jaz sem vesel in hvaležen za vsakega posebej.

Kako se rojevajo šale? Ko se porodi neka zamisel, jo zapišete ali nastajajo spontano?

Nekatere šale nastanejo povsem spontano, v sekundi, med nastopom. Si pa včasih kakšno tudi zapišem, poberem kakšno od drugih in podobno.

Nekatere šale nastanejo povsem spontano, v sekundi, med nastopom.

Z veliko znanimi ste se družili, od Jožeta Potrebuješa, ki ste ga že omenili, do Boštjana Romiha, Jasne Kuljaj do Saša Đukića (mama Manka), Boštjana Megliča (poštar Peška) in drugih. Se kdaj srečate, obujate spomine na številne oddaje?

To so ljudje, zaradi katerih me danes vsi poznajo kot gasilca Saša. Se dobimo in, ja, tudi spomine obujamo, se nasmejimo. Ostali smo prijatelji v pravem pomenu besede. Tudi pokličemo se kdaj. Najpogosteje z Jasno in Jožetom. Peška mi pove kdaj kakšen vic, tudi Sašo me kdaj pokliče ali jaz njega. Skratka, vse imam rad.

Kje je danes prisotnega največ humorja?

Na raznih zasebnih zabavah. Čeprav, iskreno, žal je vse manj sproščenih ljudi. Včasih je bilo ljudi lažje nasmejati kot danes. Sicer je humor povsod, a le, če ga sprejmemo.

Humor je povsod, a le, če ga sprejmemo.

Zelo se vas dotaknejo stiske otrok, mnogim ste pomagali.

Otroci, ki potrebujejo pomoč, so moji angeli, ki nič na tem svetu niso naredili narobe, pa jih življenje preizkuša. Zato se čutim dolžnega, da jim pomagam, če le lahko. Kdo ve, morda bom sam že jutri potreboval pomoč. Sam pravim, da se dobro vedno z dobrim vrača.

Četrt stoletja zabavate ljudi. Se da s tem živeti, da ne rečem, preživeti?

Drži, 25 let je kar dolga doba. A vse, kar delam, delam rad in s srcem. Da se preživeti s tem, nikoli pa obogateti. Živi pa se lahko kar spodobno.

Veliko znanih se je odzvalo vašemu vabilu na praznovanje ob tem jubileju. Po drugi strani je organizacija takšnega dogodka ogromen zalogaj. Bi to ponovili?

Hvaležen sem vsem glasbenim prijateljem, ki so mi izkazali spoštovanje s tem, da so se odzvali mojemu vabilu. Ogromen zalogaj je to, drži, in če nimaš zadaj ekipe, ki to obvlada, ne bi uspelo. Iskreno, tega ne bi ponovil. Preveč birokracije je v naši državi, žal. In če nimaš vsega tipi-topi, samo čakajo, kje bi te lahko dobili. Mogoče pa ponovim za 50 let (smeh).

Sašo z ekipo Črnega Petra in Alfijem Nipičem FOTO: osebni arhiv

Nedavno ste v podkastu pri Iztoku Gartnerju razkrili nekatere visoke honorarje naših glasbenikov. Ste bili deležni kakšnih odzivov?

O, ja, dobil, dobil. Iskren sem bil. Pa da ne bo pomote, vse glasbenike izjemno cenim, a moje mnenje je, da je pri nekaterih šlo vse preveč v nebo, no, višino. Ampak naj bo. Eni so me podprli, drugi malo popljuvali. En znan štajerski fotograf je šel še dlje. A ni vreden, da omenim njegovo ime.

Če bi se še enkrat rodili, bi …?

Bil bi Staršan in še enkrat vse ponovil. Počel bi vse enako, tako lumparije kot lepe stvari. Edino, eno tovarišico iz tretjega razreda bi preskočil.