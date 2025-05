Ko bolečina v križu prepreči vadbo

Veliko ljudi, ki se ukvarjajo z rekreativnim športom, ima težave z bolečinami v hrbtenici. Rešitve iščejo v mazilih, terapijah in protibolečinskih zdravilih.

Križ nas seveda ne boli brez razloga – pogosto nas opomni, da telo ni stroj, ampak partner, ki zahteva spoštovanje. Močan športnik ni tisti, ki nikoli ne čuti bolečine, ampak tisti, ki se ji zna prilagoditi. Ko nam križ reče 'ne danes', ga je pametno poslušati – ker ima vedno zadnjo besedo. Gibanje je zdravilo, pravi zdravnik. Križ dodaja: Ja, ampak zmerno, prosim!

Toda včasih je bolečina preprosto močnejša. Takrat nam nič ne pomaga, če preberemo, da je izraz bolečina v križu splošen in ne označuje ene same anatomske strukture, temveč predel v spodnjem delu hrbta, kjer se stikajo hrbtenica, medenične kosti, mišice in živci. Križ kot tak ne boli, bolečino povzročajo mišično-skeletne spremembe, vnetja, utesnitev živcev ali druge težave v tem predelu. Bolečina pogosto močno vpliva na kakovost življenja.

Um kot zdravilo

Ljudje, ki trpijo za bolečinami v križu, lahko s pomočjo uma učinkovito zmanjšajo trpljenje, kažejo ugotovitve nove klinične raziskave. Meditacija, osredotočanje pozornosti (čuječnost) in kognitivno-vedenjska terapija – sistematičen pristop, ki se osredotoča predvsem na aktualne težave in njihovo odpravljanje – so znatno zmanjšale bolečino pri posameznikih s kroničnimi bolečinami v spodnjem delu hrbta.

Čuječnost in kognitivno-vedenjska terapija bi lahko bili učinkoviti tudi pri obvladovanju drugih vrst kronične bolečine.

Čeprav te terapije ne pomenijo popolnega zdravila, posameznike naučijo, kako razviti notranje vire in mehanizme, ki so ključni za obvladovanje kronične bolečine in izboljšanje kakovosti življenja. Gre za največje klinično preizkušanje doslej, ki je preučevalo čuječnost in kognitivno-vedenjsko terapijo kot možni terapiji za kronično bolečino, tako močno, da jo bolniki lajšajo z zdravili. Udeleženci raziskave so poročali o hudih bolečinah v hrbtu, ki so izrazito vplivale na njihovo vsakdanje življenje. Takšna bolečina se praviloma brez ustreznega zdravljenja ne izboljša bistveno.

Meditacija lahko znatno zmanjša bolečino v spodnjem delu hrbta. FOTO: Getty images

V nasprotju z operacijami ali zdravili je čuječnost samoregulacijska tehnika, ki temelji na notranji moči posameznika. Bolniki, ki so se naučili teh tehnik, so poročali o dolgotrajnih koristih, in to tudi po končanem programu. Poleg tega so terapije pripomogle k zmanjšanju uporabe analgetikov. Tako čuječnost kot kognitivno-vedenjska terapija sta se izkazali kot varni in učinkoviti obliki zdravljenja, ki prinašata trajne koristi za ljudi s kroničnimi bolečinami v križu. »Ti pozitivni učinki so rezultat veščin, ki so se jih bolniki naučili med terapijo,« pravijo raziskovalci in še: »Ljudje se lahko naučijo živeti z bolečino – pomembno je, da vedo, kako to storiti, da si zagotovijo boljšo kakovost življenja.«

Rezultati raziskave kažejo, da bi bili lahko čuječnost in kognitivno-vedenjska terapija učinkoviti tudi pri obvladovanju drugih vrst kronične bolečine.