Knjige te pomladi

Brit Bennett: Razblinjajoča se polovica

Hiša knjig

Če boste to pomlad prebrali le eno knjigo, naj bo to zgodba o enojajčnih dvojčicah Stelli in Desiree Vignes, ki si bosta vedno na las podobni. Skupaj odraščata v manjšem črnskem kraju na jugu Amerike, kjer živijo najbolj svetlopolti predstavniki te rase. Pri šestnajstih zbežita od doma, in ko odrasteta, se ne razlikuje le njun vsakdanjik, ampak vse: njuni družini, njuni skupnosti, njuna rasna identiteta. Po mnogo letih namreč ena od njiju s svojo temnopolto hčerko živi v prav tistem mestecu, od koder je nekoč poskusila uiti. Druga se skrivaj izdaja za belko in njen belopolti mož o njeni preteklosti ne ve nič. Kaj se bo zgodilo z naslednjo generacijo, ko se prekrižajo poti njunih dveh hčera?

John Gordon: Vrt (duhovna basen)

Mihalič in partner

Prodajna uspešnica Wall Street Journala vam bo podala načine nadaljevanja življenjske poti z močjo upanja, vere in ljubezni. Osvobodite se občutkov strahu, tesnobe in stresa ter zaživite z več miru in radosti ter povezanosti in osredotočenosti na najpomembnejše stvari v življenju. Duhovna basen, ki navdušuje milijone bralcev po vsem svetu, vam bo pomagala odkriti in izpolniti osebno in poklicno poslanstvo ter polno zaživeti. Knjiga razkriva duhovno paradigmo, združeno s praktičnimi strategijami, ki nam pomaga pri premagovanju negativnih misli, travm in čustvenih blokad ter nam omogoča pravilno razumevanje in uspešno premagovanje vsakodnevnih izzivov.

Hilary Mantel: Wolf Hall

Cankarjeva založba

Zgodovinski roman je postavljen v prvih trideset let 16. stoletja, na dvor Henrika VIII., ki je brez moškega potomca, zato želi izničiti svoj prvi zakon s Katarino Aragonsko in se na novo poročiti z Anne Boleyn, čemur pa nasprotujeta papež in večina Evrope. Tu se začne strmi vzpon glavnega junaka romana Thomasa Cromwella – dobesedno iz blata – do kraljevega ministra in pozneje enega od motorjev britanske reformacije. Avtorica nam prikaže, kako se je zgodovina oblikovala z naključji, stavami, upanjem in sanjami, obenem pa ji uspe Cromwella prikazati kot povsem človeškega: šarmerja in ustrahovalca, idealista in oportunista, ki je znal zelo dobro brati ljudi in izpolnjevati svoje ambicije.

Gabriella Saab: Zadnji šah mat

Hiša knjig

Maria Florkowska je mlada članica poljskega odporniškega gibanja, zaprta v Auschwitzu kot politična zapornica, ki igra šah v zameno za svoje življenje. Ko namreč sadistični namestnik poveljnika taborišča ugotovi, da je izvrstna šahistka, se odloči, da bo za zabavo taboriščnih stražarjev igrala šah. Ko se je bo naveličal, jo bo ubil. Maria se spoprijatelji s katoliškim duhovnikom in poskuša tako premagati bridkost. Priseže si, da se bo maščevala za poboj svoje družine in igrala šah, da si reši življenje. Štiri mukotrpna leta se drži preproste strategije. Živeti. Boriti se. Preživeti. Ko premeteno izzove Fritzschevo vzkipljivo naravo vpričo njegovih nadrejenih, želi s tem sprožiti njegov propad.

Ocean Vuong: Bežen trenutek bajnosti

Mladinska knjiga

Bežen trenutek bajnosti je pesem v prozi, roman v prostem verzu, sinovo pismo materi, ki ne zna brati. Ameriški pesnik vietnamskega rodu z neverjetno tankočutnostjo pripoveduje o življenju, ki je vzklilo v Vietnamu, opustošenem od vojne, korenine pa je pognalo v revnem ameriškem predmestju. Pripoved je hkrati osebni obračun otroka z bolečo družinsko zgodovino in njegova poslanica lepote in sprave. Je pesnikova refleksija o svobodi, travmi in izgubi in izpoved o iskanju etnične in spolne identitete, ki začasno uteho najde v ljubezni in dokončno v umetnosti. Ena najlepše stkanih pripovedi o življenju in vseh trenutkih bajnosti in bede, ki jih najdemo v njem.

Matt Haig: Polnočna knjižnica

Hiša knjig

Nekje onkraj vesolja je knjižnica, v kateri je neskončno število knjig, vsaka nosi zgodbo neke druge resničnosti. Ena pripoveduje o vašem življenju, kakršno dejansko je, ob njej pa je še druga knjiga o življenju, ki bi ga lahko živeli, če bi se v nekem trenutku odločili drugače. Vsi se sprašujemo, kakšno vse bi še lahko bilo naše življenje. Predstavljajte si, da bi imeli priložnost stopiti v knjižnico in se o tem prepričati. Nora Seed se sooči s to odločitvijo. Ponudi se ji priložnost, da spremeni svoje življenje in zaživi neko povsem novo, sledi potem drugega poklica, ponovno stopi v zvezo z bivšim, uresniči svoje sanje ... Kaj pa jo resnično izpolnjuje?