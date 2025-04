Starejša generacija je posvečala več pozornosti temu, da mora porodnica počivati mesec dni po porodu. To jim je uspelo, ker jih je bilo več v hiši in so si delo razdelili. Nato je morala trdo delati, a so ji prej dali malo oddiha,« je dejala ena od mam kmetic v raziskavi o usklajevanju poklicnega in zasebnega življenja na kmetiji z majhnimi otroki v Slovenji. Kmetice z malimi otroki pogosto nimajo nikogar, h kateremu bi se lahko zatekle, ko potrebujejo pomoč pri kmečkih dejavnostih in gospodinjskih opravilih. Pogosto nimajo nikogar, h komur bi se lahko zatekle po pomoč. Tako kažejo rezultati...