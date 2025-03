Klemen Bučan: Moja supermoč je, da sem še vedno malo otročji

Značaj in smisel za humor je Klemen Bučan izpilil na dolgoletni poti, na kateri se ni ustavil le pri enem mediju, ampak je kariero razširil na mnoge oblike ustvarjanja. Medijsko pot je začel z glavno vlogo v filmu Tu pa tam, nato se je podal v svet radia, kjer trenutno vodi jutranji program Kul jutro na Radiu Ekspres. Televizijskim gledalcem je znan kot voditelj priljubljene oddaje Kolo sreče na Planet TV, še prej pa je vodil številne druge oddaje.

A morda ga najbolj poznamo kot komika, saj je na odru že več kot 18 let, s številnimi nastopi, ki se štejejo v tisoče. Njegova prisotnost na odru je neponovljiva; mojster interakcije s publiko, ki vedno pripelje do nečesa nepredvidljivega. Ko sem ga ob najinem srečanju na ljubljanski tržnici vprašala, kako se počuti in ali je doma vse tako, kot bi moralo biti, je njegov odgovor prišel hitro – z značilnim nasmehom in dobro mero humorja: »Hm … Ne vem, kako natančen odgovor želiš, ampak po pravici, če že vprašaš, ne čisto, kot je treba. Tamali je ravnokar dobil drisko in zdaj čakam, ali bo tudi mene kaj doletelo. Če je virus, sem čez dve uri na smrtni postelji za vsaj 12 ur, če je kriva kakšna hrana, ki mu ni pasala, potem ni hujšega. Ja, poglej, sama si hotela odgovor.«

Od groznega nastopa do posebnega občutka

Njegovo ime je tesno povezano s humorjem. »Že moj stari ata me je vedno znal nasmejati. Enkrat sem se dobesedno polulal od smeha, ko je izvajal neke fore, tako da verjamem, da to ni samo izrek, ampak dejansko se da … Takrat sem bil star kakih 6 let.« Že v osnovni šoli je bil pravi šaljivec, kasneje pa se je, kot pravi, v srednji šoli malce upiral: »Takrat sem postal bolj upornik, skejter, ampak tudi tukaj smo se veliko družili, hecali, delali neumnosti, skratka, super časi.«

V predstavi Oče leta se humor prepleta z resničnostjo. FOTO: Igor Modic

Pravi prelomni trenutek pa je bil film Tu pa tam, kjer je spoznal ljudi, ki so ga kasneje usmerili v stand up: »Prvi nastop je organiziral moj soigralec iz filma Miki Bubulj, nastopal pa sem s Tinom Vodopivcem leta 2006 v kranjskem Klubaru … Bil je kar grozen nastop, če gledam s sedanjimi očmi,« priznava, a se že smehlja ob spominih. »No, čeprav je bil prvi nastop dokaj polomija – mogoče Tinov še bolj kot moj, ker so med njegovim nastopom v lokalu začeli predvajati polfinale lige prvakov in večina ljudi je prišla na nogomet –, sem imel nekaj trenutkov na odru, ko sem ljudi nasmejal in videl sem, da je to res ena posebna moč in poseben občutek.«

Njegove imitacije so postale prava posebnost, zato me je zanimalo, katere like najraje imitira. Z nasmehom se je odzval: »Vem, na kaj tole leti … Ja, svoje čase sem zelooooo rad imitiral Danico Lovenjak, trenutno pa imam dve zelo aktualni imitaciji, ampak ne ljudi, imitiram besedne zveze. Kaj imitiram, morate pa preveriti na kakšnem mojem nastopu, ne bom tukaj izdal.«

Očetovstvo skozi humor

Klemen se je odločil, da bo tokrat delil še svoj pogled na očetovstvo in sodobne izzive starševstva: v predstavi Oče leta se humor tako prepleta z resničnostjo. »Moja supermoč je, da sem tudi sam še vedno malo otročji. Zdi se mi, da sem ohranil nekaj otroka v sebi, da se rad igram, lego kocke so mi še vedno zakon, ko grem s sinom v trgovino, tudi jaz tam še vedno vidim igrače, ki so mi všeč. Sem tudi še dokaj fit, se pravi, da tudi tukaj otroka kar lepo dohajam, pa recimo res padem v branje, se vživim v like, tako da znam sinu popestriti vsak večer pred spanjem. Vseeno pa znam večino časa postaviti mejo, da sem njegov oče, ne njegov sošolec ali prijatelj iz vrtca.«

Vendarle pa je kaj hitro spoznal, da je oče precej zahtevna vloga. »Še preden se je rodil, mi je bilo jasno, da to ne bo ravno sprehod po parku. Ko pa sem ga videl, ko se je začelo 'nespanje', pa tehtanje, ali je dovolj pojedel, pa prvi prehladi, driske, takrat sem videl, da tole ne bo lahko. Starševstvo vsak dan postreže z novimi izzivi, ampak ko je starš tudi komik in si vse te izzive potem na listu interpretira na zabaven način, je to veliko dobrih zgodb, čeprav mogoče v trenutku nastanka niso najbolj smešne.«

Starševstvo vsak dan postreže z novimi izzivi.

Njegove predstave pogosto vsebujejo resnične življenjske zgodbe, zato ga vprašam, ali lahko z nami deli kakšno zgodbo iz življenja, ki je bila resnično težka, ampak jo je kasneje preoblikoval v smešen trenutek na odru. »Ena taka je bila zagotovo pregled prostate. V trenutku, ko se je dogajal, ni bil nič kaj prijeten, ampak ko pogledaš nazaj, ko daš zgodbo na papir, jo poveš na odru na smešen način, pa lahko nastane odličen stand up bit,« se nasmeji ob spominu. V njegovih nastopih je čutiti tudi težo vsakdanjih težav, vendar humor postane orodje za obvladovanje le-teh. »Glede na to, da sem plačan za nastope, mi humor recimo pomaga pri plačevanju težav v obliki računov!«

Humor kot življenjska filozofija

Že tri leta ga poznamo tudi kot voditelja priljubljene oddaje Kolo sreče, ki bo kmalu začela novo sezono snemanja. »Kolo sreče je prav gotovo oddaja, ki me je v zadnjem času najbolj zaznamovala in mi dala največ prepoznavnosti pri televizijskih gledalcih. Posneli smo že več kot 120 delov, zato kakšnih posebnih priprav nimam, razen da malo prebiram uvodne tekste in si določene rahlo prilagodim. Nove, že četrte sezone se zelo veselim tudi zato, ker prinaša nekaj sprememb, več pa še ne smem povedati,« pove skrivnostno z nasmehom.

Klemen Bučan in Danica Lovenjak FOTO: Igor Modic

Od stand up nastopov prek radijskega dela do voditeljstva …Klemnu uspeva ohranjati energijo in motivacijo za vse različne vloge. »Tukaj je velika ljubezen do prav vsega naštetega, zame je to način življenja. Sem eden redkih, ki se veseli, da gre v službo. Ko svojo službo res rad opravljaš, si že v prednosti pred večino. Jaz komaj čakam, da grem na oder, pred mikrofon, da koga nasmejim ali samo vodim. Potem pa je tukaj tudi skrb zase, na katero kar veliko dam, trening za kondicijo, vsak dan brez izjeme. Pa čas za resetiranje, oddih z družino … To je zelo pomembno, sicer se človek prekuri!«

V njegovem humorju pogosto čutimo tudi življenjsko modrost, ob koncu pogovora pa mi poda svoj pogled na življenje: »Trenutno mi je, ko pride do dela, zelo ljuba izjava legendarnega Brucea Leeja: 'Bodi vesel, a nikoli zadovoljen! Ampak jaz sem si jo malo po svoje interpretiral, torej trdo delaj, trudi se biti boljši vsak dan, ampak ko nekaj dobro narediš, se vseeno potrepljaj po rami in si reci: Bravo, dobro si naredil, jutri pa še malo pojačamo,'« konča z nasmehom.