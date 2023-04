Klavrna podoba plavajočega mlina na Muri

Na reki Muri, natančneje na Otoku ljubezni v Ižakovcih, so pred leti zgradili plavajoči mlin, v katerem je mlinsko kolo s pomočjo vodnega toka mlelo žita. Bil je pravi biser. Ker se je potapljal, so ga hoteli dvigniti nad vodo, a niso bili uspešni: ko so ga dvignili z dvigalom, se je sesul sam vase. Nekaj ostankov jim je z dvigalom uspelo odstraniti iz reke, nekaj jih je odnesel vodni tok. Dvignili so še plavajoči čoln, na katerega je bil nameščen mlin.

V Zavodu za turizem, kulturo in šport Beltinci, ki je upravljal Otok ljubezni, so se že oktobra lani odločili, da bodo ostanke sesutega plavajočega mlina na Otoku ljubezni v Ižakovcih odstranili iz vode. Za odstranitev so se dogovorili s Slovensko vojsko, načrtovana akcija usposobljenih brigad se je začela sredi lanskega novembra. Ostanke je odstranjeval Rodovski bataljon 72. brigade, katerega poveljstvo je v Murski Soboti, po odstranitvi dobršnega dela mlina pa je v vodi ostal le še spodnji del porušenega. Da ga bodo odstranili še v istem mesecu, so takrat zagotovili na Zavodu za turizem, kulturo in šport Beltinci. A ostanki so po petih mesecih še vedno v vodi! Prebivalci Ižakovcev in tudi obiskovalci so ogorčeni in nejevoljni, saj to kazi lepo podobo Otoka ljubezni.

Del mlina je na suhem. FOTO: Jože Žerdin

V občini razmišljajo o novem mlinu. Župan občine Beltinci Marko Virag je že lani napovedal, da so se prijavili na razpis ministrstva za sofinanciranje vlaganja v javno turistično infrastrukturo, vendar je bil ta takrat razveljavljen. Prijavo so ponovili. »Občina Beltinci je projekt obnove mlina in broda na Otoku ljubezni prijavila na Javni razpis za sofinanciranje vlaganja v javno turistično infrastrukturo in naravne znamenitosti v turističnih destinacijah,« je povedal beltinški župan.