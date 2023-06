Pokopališče je kraj, kjer se prepletajo spomini, čustva in zgodbe. Je tiho zatočišče, kjer duše počivajo v večnosti, njihovi spomini pa se nadaljujejo v srcih tistih, ki so jih ljubili. Vsak nagrobni kamen je zapisan s svojo zgodbo kot priča minulih dni in izraz ljubezni ter spoštovanja do preminulih. Poleg tega je pokopališče prostor, kjer se srečujejo ljudje. Tu se prepletejo vezi družine, prijateljstva in skupnosti. Obiskovalci se sprehajajo med vrstami nagrobnikov, pripovedujejo zgodbe in si izmenjujejo spomine na tiste, ki so jih izgubili. Pokopališče je prostor, ki zbližuje ljudi in jim ...