Kennedyjev morilec ostaja za zapahi

Sirhan Sirhan je bil leta 1968 star 24 let, ko je v losangeleškem hotelu Ambassador 5. junija ustrelil ameriškega senatorja in predsedniškega kandidata Roberta F. Kennedyja, brata pet let prej ustreljenega priljubljenega predsednika Johna F. Kennedyja. Tako kot umor predsednika decembra 1963 je tudi umor njegovega priljubljenega mlajšega brata pretresel ameriško družbo in po mnenju mnogih bistveno vplival na zgodovino ZDA. Zato najbrž ni niti preveliko presenečenje, da je minuli teden odbor za predčasne odpuste iz zapora zavrnil prošnjo Sirhana Sirhana, da bi skoraj 55 let po zločinu lahko odšel iz zapora in bi zdaj kot 78-letnik preostala leta življenja preživel na prostosti, seveda pod nadzorom zveznega maršala, ki bi bil odgovoren za njegov predčasni izpust.

Sirhana so prijeli kmalu po atentatu. FOTO: Getty Images

Pred dvema letoma se je kalifornijski odbor za predčasni izpust sicer odločil, da ga predčasno izpusti iz zapora, a je lani kalifornijski guverner Gavin Newson to odločitev zavrnil in v svoji obrazložitvi zapisal, da Sirhan še vedno predstavlja nevarnost za splošno javnost, da doslej še ni natančneje razložil vsega ozadja umora senatorja Kennedyja in ni prevzel odgovornosti za umor, ki je, tudi po guvernerjevem mnenju, spremenil ameriško zgodovino.

Dvom Čeprav je Sirhan takoj po aretaciji zaradi atentata na Roberta Kenndyja priznal krivdo, se je pozneje na sojenju izrekal, da ni kriv. Zato so se pojavile špekulacije, da pravi atentator ni bil Sirhan, da naj bi bil vpleten še nekdo drug. To teorijo je leta 2018 potrdil tudi Robert F. Kennedy mlajši, Kennedyjev sin, ki je v intervjuju za Washington Post dejal, da je obiskal Sirhana v zaporu pri San Diegu in da je po dolgem pogovoru z njim prepričan, da Sirhan ni ubil njegovega očeta ter da je bil zagotovo vpleten še drugi strelec.

Sirhanova odvetnica Angela Berry je kljub temu jeseni lani še enkrat vložila prošnjo za predčasni odpust, a v nasprotju z odločitvijo izpred dveh let je zdaj odbor izdal negativno odločbo. Berryjeva je to obžalovala in v izjavi za javnost dejala, da je na odločitev odbora najbrž vplivala lanska guvernerjeva odločitev, pa tudi nasprotovanja Kennedyjevega klana, ki je bil ves čas odločno proti temu, da bi Robertovega morilca izpustili. O odločitvi guvernerja Newsona je dejala, da so psihiatri, ki so že pred leti pregledali Sirhana, dejali, da ne predstavlja nikakršne nevarnosti za splošno javnost, zaradi česar je po njenem mnenju sicer praviloma neodvisni odbor za predčasne izpuste enostavno podlegel političnemu pritisku iz guvernerjevega urada.

Sirhan je Kennedyja ustrelil po zmagi na predčasnih volitvah

v Kaliforniji.

Neuspešne prošnje

Zavrnitev Sirhanove prošnje je kalifornijski odbor za predčasno izpustitev sprejel slabega pol leta po tistem, ko je Berryjeva v imenu Sirhana vložila pritožbo na zvezno sodišče v Los Angelesu glede lanske odločitve guvernerja Newsona. Sodišče se do te pritožbe še ni opredelilo in Berryjeva se boji, da bo imela najnovejša odločitev odbora za predčasne odpuste najverjetneje tudi določen vpliv na odločitev zveznega sodišča.

Danes je star 78 let. FOTO: Reuters

Sicer pa je Sirhan vse od leta 1969, ko so ga zaradi umora Roberta F. Kennedyja obsodili na smrt in mu potem to kazen leta 1972, ko je Kalifornija za nekaj časa ukinila smrtno kazen, spremenili v dosmrtni zapor, kar 15-krat zaprosil za predčasni odpust iz zapora. Vselej je bil neuspešen, vse do pred dvema letoma, kot rečeno, ko mu je odbor prvič odobril predčasni odpust, a mu je pot na svobodo lani preprečil Newson. Kalifornijski odbor za predčasno izpustitev zapornikov bo lahko o morebitni vnovični Sirhanovi prošnji, to bi bila že 17. po vrsti, odločal šele čez tri leta.

Kalifornijski guverner Gavin Newson trdi, da Sirhan še predstavlja nevarnost za javnost.

Zakaj mnogi v Ameriki, med njimi tudi kalifornijski guverner, pravijo, da se je 5. junija 1968 v hotelu Ambassador, kjer je Sirhan ustrelil Kennedyja, spremenila ameriška zgodovina? Sirhan Sirhan se je rodil v Jeruzalemu v palestinski krščanski družini. Po jordanski aneksiji Zahodnega brega je postal jordanski državljan in ko je bil star 12 let, je družina emigrirala v ZDA. Kot je po umoru Roberta Kennedyja izjavljala njegova mama, je imel Sirhan zaradi prve izraelsko-arabske vojne hude travme, saj je doživel letalska bombardiranja in smrt starejšega brata, čez katerega je zapeljalo izraelsko oklepno vozilo. Za umor senatorja naj bi se odločil zaradi njegove podpore Izraelu med šestdnevno izraelsko-arabsko vojno leta 1967.

Konec uspešne kariere

Malo pred polnočjo 5. junija 1968 je Sirhan s strelom iz pištole končal zelo uspešno politično kariero Roberta Kennedyja, ki se je najprej proslavil kot glavni svetovalec senatnega odbora, ki je med letoma 1957 in 1959 preiskoval povezave med mafijskimi družinami in sindikatom voznikov Teamsters, ki ga je vodil legendarni Jimmy Hoffa. Iz odbora je izstopil, da je prevzel vodenje predsedniške kampanje starejšega brata Johna F. Kennedyja.

Senator Bobby Kennedy je padel pod streli v losangeleškem hotelu Ambassador. FOTO: Getty Images

Zaradi dobro opravljenega dela ga je brat, ko je 1960. zmagal na predsedniških volitvah, imenoval za pravosodnega ministra. Poleg tega je bil tudi bratov zaupnik in politični svetovalec, zlasti v času kubanske krize. Po umoru brata leta 1963 je Robert ostal v ekipi novega predsednika Lyndona Johnsona kot pravosodni minister, a le do leta 1964, ko je bil izvoljen za senatorja zvezne države New York.

Ves čas je bil glasen zagovornik varovanja človekovih pravic in eden najzaslužnejših, da so ZDA v južnih državah z zakonom odpravile rasno segregacijo leta 1965, prijateljeval je z borcem za enakopravnost črncev Martinom Lutherjem Kingom, zagovarjal je uveljavljanje socialnih pravic v ZDA, nasprotoval je vojni v Vietnamu, in ko se je 1968. odločil, da se bo potegoval za kandidaturo za predsednika ZDA, je takoj požel simpatije liberalnega dela ameriške javnosti.

Za predčasni izpust iz zapora bo lahko spet zaprosil čez tri leta.

Ko je na predhodnih volitvah za demokratskega predsedniškega kandidata začel premagovati tekmeca Eugena McCartyja, se je zdelo, da ima Robert F. Kennedy odprta vrata v Belo hišo. Če ga ne bi v hotelu Ambassador, kjer je s svojim štabom proslavljal pomembno kalifornijsko zmago v tekmi za demokratsko predsedniško nominacijo, ustavili trije streli iz pištole, ki jih je vanj sprožil Sirhan Sirhan. Umrl je nekaj ur po atentatu v losangeleški bolnišnici Good Samaritan.

Kennedyjeva žena Ethel je nasprotovala predčasnemu izpustu moževega morilca. FOTO: David L. Ryan/REUTERS

Njegova politična zapuščina je tisto, zaradi česar mnogi liberalnejši Američani menijo, da bi kot predsednik ameriško ladjo krmaril bistveno drugače. V mislih imajo zlasti to, da bi najbrž hitreje končal vietnamsko vojno in bi državo na krilih zahtev po spremembah, ki so takrat tlele zlasti pri mlajši populaciji, peljal bolj v smeri bolj enakopravne družbe.