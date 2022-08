Pogini rib v Pšati pri Komendi, Gradaščici pod Polhovim Gradcem, Malem grabnu v Ljubljani, potoku Toplica pri Šmarjeških Toplicah so le majhen del letošnje poletne statistike poginov, objavljenih v poročilih klicnega centra 112 Uprave RS za zaščito in reševanje. In ta se vsak dan dopolnijo z novimi primeri. Trenutno najhujši primer je pogin skoraj dveh ton oziroma več kot 10.000 primerkov različnih vrst in velikosti rib na dva kilometra dolgem ljubljanskem odseku Malega grabna. Primer ima poseben pomen, saj je ekološki laboratorij z mobilno enoto Instituta Jožef Stefan z analizo odvzete vodo ...