Kek želi, da se kaj vpraša Slovenijo

Medtem ko so košarkarji na evropskem prvenstvu, odbojkarji 12. 9. začenjajo svetovno prvenstvo, na svetovno prvenstvo pa bi se radi uvrstili tudi naši nogometaši. »Na začetku kvalifikacij so vedno vprašanja o ciljih. Po dobrem lanskem evropskem prvenstvu ne moreš reči, da je cilj biti tretji ali četrti, kar pa se v tej skupini lahko zgodi. Ampak naša pričakovanja so od prve minute velika v smislu pogleda proti SP 2026,« pred začetkom kvalifikacij za svetovno prvenstvo razmišlja selektor Matjaž Kek.

To je enkrat že storil: Slovenija je pod njegovo taktirko igrala na SP 2010, osem let prej se je pod preboj na SP v Južni Koreji podpisal selektor Srečko Katanec. Sloveniji je žreb tokrat namenil skupino B, v kateri so še Švica (zaseda 19. mesto na Fifini jakostni lestvici), Švedska (29.) in Kosovo (95.), Slovenija je 50. »Žreb kot žreb. Kroglice plešejo po svoje. Skupina je po eni strani težka, je pa predvsem odvisno, v kakšnem stanju bomo mi,« je po žrebu povedal Kek.

Hitropotezno

Na svetovnem prvenstvu 2026 bo igralo 48 reprezentanc, od tega 16 evropskih, gostiteljice ZDA, Mehika in Kanada so tja že uvrščene. V evropskih kvalifikacijah bodo reprezentance igrale v 12 skupinah s po štirimi in petimi ekipami. Zmagovalci skupin se bodo prebili na zaključni turnir svetovnega prvenstva, za preostala štiri mesta se bo udarilo 12 drugouvrščenih ter še štiri najboljše rangirane reprezentance med zmagovalkami skupin v UEFA ligi narodov. Kvalifikacije bodo potekale ekspresno, hitropotezno povedano v šahovskem žargonu. Po petkovi tekmi v Stožicah proti Švedski v ponedeljek, 8. 9., sledi gostovanje pri Švici v Baslu. Oktobra bodo Slovenci igrali v gosteh proti Kosovu in doma proti Švici, novembra pa doma s Kosovom in v gosteh s Švedsko.

Vsi želijo na SP

»Kosovo je v velikem vzponu, Švedska ima velika imena predvsem v napadu in Švica, ki je vedno prisotna, ima svoj način igranja in vedno pozitivno preseneti. Rad imam, ko nas ne vzamejo resno, ko smo avtsajderji, takrat smo najnevarnejši. To je skupina, ki ti daje možnosti, da nekaj narediš, če boš pravi in če bodo igralci dali vse od sebe, tako kot so dajali v zadnjem obdobju,« se začetka kvalifikacij veseli selektor Kek. »Vedno je cilj uvrstiti se na veliko tekmovanje, ampak takšne cilje imajo tudi drugi. Pred časom smo že povedali, da je cilj vsakih kvalifikacij napredovanje in upam, da ga bomo tudi zdaj dosegli. V skupini ne vidim ekipe, ki ne razmišlja o napredovanju, ni pa ekipe, ki bi imela mesto na SP že zagotovljeno. Veliko se bo vprašalo Slovenijo, ampak ta mora biti prava. Le tako lahko razmišljaš o SP,« je dodal selektor in poudaril, da vsi začenjajo kvalifikacije brez točk.

Švedski milijoni

Prvi tekmec bo v petek Švedska, ki jo krasi tudi trojec napadalcev: Viktor Gyökeres, Alexander Isak in Anthony Elanga. Vsi trije so strah in trepet v premier ligi: Elanga, čigar tržna vrednost znaša 42 milijonov evrov, igra za Newcastle, Isak, ocenjen je na 120 milijonov, je član Livepoola, Gyökeres pa je novi član Arsenala, vreden pa naj bi bil 75 milijonov. Švedska, vodi jo selektor Danec Jon Dahl Tomasson, vstopa v kvalifikacije s precejšnjimi težavami: Isak še ni v idealni pripravljenosti, Dejan Kulusevski in Carl Starfelt sta poškodovana.

Slovenija se je s Švedsko nazadnje merila septembra 2022 in v gosteh igrala 1:1 (izjemen gol je na gostovanju v Solni dosegel Benjamin Šeško), nekaj mesecev prej pa je doma izgubila z 0:2. Slovenija in Švedska bosta v petek odigrali 10. medsebojno tekmo; dvakrat smo jih premagali, enkrat remizirali in šestkrat izgubili.