Kdor zavrže svojo žival, zavrže tudi človeškost

Razmah spletnih strani in platform za prikaz posnetih fotografij in videov je dosegel neslutene razsežnosti. Selfieji so zlasti med mladimi postali pomembna sestavina druženja in prijateljevanja, žal pa tudi del nezaželenega postavljanja pred drugimi z nesprejemljivimi in celo kaznivimi dejanji. Zadnje dni našo javnost razburja videoposnetek punčke, ki muči svojega psa; najbrž brez vednosti staršev ga je objavila na tiktoku.

Grozljivi selfieji

Kot je razvidno iz nekajsekundnega posnetka, na katerem je deklica (najbrž stara manj kot 10 let) zapisala, da »moj pes zna akrobacije ki sem ga učila use odkar sem nazadnje posnela kašen video na tiktoku«, ne gre za nedolžne akrobacije, ki bi jih psiček delal prostovoljno, temveč za klasično mučenje živali. Punčka namreč psa prime za dve tački, ga nekajkrat zaniha, potem pa vrže v steno. Sliši se tresk, nato pa pes pade na posteljo, kjer se mu pridruži nasmejana punčka.

podhranjenih in bolnih muc so inšpektorji odvzeli lastnici.

Na družabnih omrežjih društev za zaščito živali so njeno dejanje obsodili, še bolj pa so jezni na starše, ki očitno ne vedo, kaj brez nadzora počne otrok. Eden od komentarjev je bil: »Razvajena mularija in nesposobni starši. Upam, da bo kužek odvzet.« Drugi so se zgražali, kako je to sploh mogoče, večina pa je predlagala, naj mučiteljico in starše takoj odkrijejo in prijavijo oziroma zatem kaznujejo. Starše kot (ne)odgovorne vzgojitelje mladoletnega otroka, punčki pa da odvzamejo psa in jo poučijo, da njeno početje ni sprejemljivo, četudi je še otrok.

S samostrelom prestreljeni mucek iz Hramš ni preživel. FOTO: DZK

Ubijanje za zabavo

V prvi polovici maja je javnost pretresla tudi zgodba brezdomnega mucka, ki ga je doslej še neznani storilec ustrelil s samostrelom v kraju Hramše. Čeprav so ga še živega pripeljali v zavetišče, mu kljub takojšnji oskrbi ni bilo več pomoči in je kmalu po pregledu umrl. Neznanca so prijavili na policijo, hkrati pa prosili vse, ki bi kar koli vedeli o storilcu tega nizkotnega kaznivega dejanja, naj koristne podatke javijo (lahko tudi anonimno) na info@macjahisa.si ali na policijo.

Ko je žival odveč

Kljub pozivom, naj ljudje ravnajo humano s svojimi živalmi, je na spletnih straneh skoraj vsak dan zaslediti grozljive zgodbe o odvrženih mačjih mladičih. Že to, da jih povsem nemočne odvržejo v naravo ali pustijo ob cesti, je neodgovorno in nečloveško, še huje pa je, da se najdejo celo taki, ki jih odvržejo kar v zabojnike za smeti. Najbolj svež primer je iz kraja Griže, kjer so v smetnjaku našli pet muckov, pri čemer jih je nekdo odvrgel še žive, a je ob odkritju znake življenja kazal le eden. Ob hitri pomoči veterinarjev je sicer preživel, a bo zaradi vročine v razbeljenem zabojniku, v katerem so se drugi mucki »živi skuhali«, najbrž imel nevrološke posledice.

Opozorila veterinarjev Veterinarji te dni opozarjajo, da imajo ogromno dela zaradi poškodovanih živali, kar je posledica vse več nenadzorovanih izhodov na prosto. Veča se tudi število nevarnosti za živali – skorajda ni dneva, da ne bi sprejeli kake poškodovane; pri mačkah so zlasti pogosti padci z višine in avtomobilske nesreče, pri čemer si večina poškoduje glavo – s CT diagnosticirajo številne zlome čeljusti, skoraj vedno so poškodovani tudi zobje. Veliko poškodb je tudi zaradi košnje trave (še več pa je mladih srnic).

V drugi polovici maja pa so inšpektorji z odločbo iz za živo bitje nevrednih razmer odvzeli osem muckov. V Mačji hiši, kjer so jih prevzeli v oskrbo, so ugotovili, da so bili vsi shujšani, s slabo dlako, polni parazitov (bolhe, ušesne garje, odrivki trakulj so za njimi kar ostajali po prostoru), trije pa so imeli še mačjo levkozo.