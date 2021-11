Kdor nima časa in volje, se projekta težko loti

Slovenci smo kolesarski narod. O tem ni nobenega dvoma, pa naj gre za cestno ali gorsko kolesarstvo, kar dokazujejo številni uspehi naših tekmovalcev in tekmovalk. In v zadnjem času se je tudi pri nas začela manija električnih koles, tako da je na biciklih res staro in mlado. A medtem ko s cestnim kolesarstvom – vsaj glede predpisov – ni večjih nejasnosti, je gorsko kolesarjenje že od nekdaj v nemilosti, čeprav se naša država promovira tudi kot gorskokolesarska destinacija. Beseda zakona Pri nas vožnjo s kolesom v naravnem okolju ureja zakon o ohranjanju narave. Vožnja s ...