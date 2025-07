V Sloveniji kronično primanjkuje zdravnikov, zlasti specialistov družinske medicine, pediatrov in ginekologov, kar povzroča preobremenitev sistema, daljše čakalne dobe in kaos v ambulantah. Konec januarja 2025 je okoli 39.234 starejših nad 65 let ostalo brez izbranega osebnega zdravnika, kar predstavlja 8,4 odstotka te skupine. Resorno ministrstvo pospešeno uvaja ukrepe, a težave in izzivi na terenu ostajajo – tokrat predvsem na jugovzhodu Slovenije. Pritiski in vmešavanje v delo Zaposleni v Zdravstvenem domu Trebnje so opozorili na pritiske, ki jih nad njimi izvajajo člani sveta zavoda iz v...