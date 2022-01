Slovenska javna televizija se je v dobrem letu dni znašla na poštenem političnem prepihu, ki se sedaj odraža tudi v najvišjih državnih organih. Decembra je neimenovanje oziroma neglasovanje članov programskega in nadzornega sveta RTV Slovenija povzročilo vihar v slovenskem parlamentu, Evropski parlament pa je pozval slovensko vlado, naj zagotovi zadostno financiranje ter preneha politično vmešavanje in pritiske na uredniško politiko. Urad vlade za komuniciranje pripravlja mesečne analize informativnega programa RTV SLO, v katerih so kritični do posameznih televizijskih in radijskih prispevkov...