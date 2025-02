Kdo bo največji ekofrajer?

Na Ekokvizu, vseslovenskem tekmovanju osnovnošolcev v ekoznanju, ki ga pripravlja program Ekošola v sodelovanju s Holdingom Slovenske elektrarne, največjim slovenskim proizvajalcem električne energije iz obnovljivih virov in nosilcem zelenega prehoda slovenske energetike, je konec januarja potekalo šolsko tekmovanje. Letos je v tričlanskih ekipah tekmovalo 2616 učencev šestih, sedmih, osmih in devetih razredov iz 146 slovenskih osnovnih šol.

Ekokviz za OŠ

Kar 872 ekip se je tako v osmih regijah pomerilo v poznavanju treh različnih vsebin: hrana in ogljični odtis, pomen čebel in drugih opraševalcev ter učinkovita raba in obnovljivi viri energije. Ekipe v sestavi treh tekmovalcev so odgovarjale na 30 vprašanj iz vseh treh razpisanih vsebin. Med letošnjimi tekmovalci so prvič sodelovali tudi učenci 9. razredov.

Na državno tekmovanje se je uvrstilo osem regijskih zmagovalcev, drugouvrščeni ekipi iz ljubljanske in mariborske regije ter dodatni dve ekipi, ki sta dosegli drugi najboljši čas med vsemi sodelujočimi ekipami.

Številna udeležba

Poleg 250 ekip iz osrednjeslovenske regije se je na šolskem tekmovanju pomerilo 49 ekip iz obalne regije, 82 ekip iz novomeške regije, 105 ekip iz celjske regije, 234 ekip iz mariborske, 71 iz pomurske, 29 iz severnoprimorske in 52 iz gorenjske regije. V osrednjeslovenski regiji je na šolskem tekmovanju slavila ekipa Čebelice z OŠ Fara, udeležbo na državnem tekmovanju pa si je priborila tudi ekipa Ledinci 1 z OŠ Ledina. Iz mariborske regije bosta na finale odšli ekipi Bistri z OŠ Antona Ingoliča Spodnja Polskava, podružnica Pragersko, in Trije Sofije z OŠ Rače, s celjskega konca ekipa Glenavice z OŠ Frana Kranjca, iz pomurske regije ekipa Ena z OŠ Puconci, novomeško regijo bosta zastopali OŠ Sava Kladnika Sevnica (ekipa Sava 1) in OŠ Grm (z ekipama Knjižni molji in Kosmiči), z Obale bo prišla skupina Ekipa 4 z OŠ Dušana Bordona Semedela Koper, iz severnoprimorske regije člani ekipe Ekošturci 1 z OŠ Šturje Ajdovščina, iz Gorenjske pa Šubici z OŠ Poljane.

Ekokviz za osnovnošolce v sklopu programa Ekošola poteka že 24 let. Kdo bo največji ekofrajer, bo znano v finalnem delu 17. aprila 2025 na Osnovni šoli Sava Kladnika Sevnica, kjer se bo srečalo 12 ekip. Zaključni Ekokviz bo potekal v dveh delih, in sicer bodo v prvem delu ekipe reševale kviz prek spletne strani, nato pa bo sledilo še preverjanje poznavanja okoljskih tematik na ustnem delu, kjer se bodo ekipe pomerile med seboj po sistemu hitri prsti (kdor se hitreje prijavi).