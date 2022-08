Nagrade EISA (Expert Imaging and Sound Association) veljajo za eno največjih priznanj v avdio- in videoindustriji, zadnja leta pa tudi na področju mobilnih naprav. V zadnjih štiridesetih letih je združenje na področju slike in zvoka izbiralo najboljše izdelke leta oziroma sezone, pri čemer strokovno žirijo, ki podeljuje priznanja, sestavljajo novinarji in strokovnjaki iz 60 priznanih tehnoloških revij in s spletnih portalov iz 29 držav z vsega sveta. Večkratna nagrajenca Sony ZV-E10, najboljša vlogerska kamera FOTO: Sony Pa poglejmo nekaj izdelkov, ki so navdušili tehnične novinarje in str...