Kašelj odganjata slez in timijan

Zdravljenje kašlja je učinkovito le, če poznamo vzrok zanj. Povzročajo ga lahko različne virusne in bakterijske okužbe, alergije, onesnaženje, suh zrak v ogrevanih prostorih in tudi gastroezofagealni refluks, v sezoni prehladnih obolenj pa je najverjetneje, da nam je kašelj povzročila katera od okužb, značilnih za to obdobje. Če kašelj nikakor ne pojenja, se celo krepi, da nam zmanjkuje sape, izločamo rumeno-zeleno sluz ali celo sledove krvi, če ga spremljata vročina in glavobol, je nujno obiskati zdravnika, drugače pa si vsaj v prvih dneh nadležne simptome, zaradi katerih nedvomno trpi tudi spanec, lahko blažimo sami. Ponujamo nekaj naravnih pripravkov in rešitev, ki bodo pomagali pregnati naporen kašelj in olajšati prebolevanje okužbe.

Prehlad in kašelj učinkovito blažimo z medom.

Čaj ali sirup

Ob kašlju in sploh ob prehladu velja piti veliko tekočine, ki pomaga redčiti in izločati sluz, zato naj bo skodelica čaja vedno pri roki. Mnogi prisegajo na timijanov čaj, ki ga pripravimo iz posušenih listov, okus pa lahko obogatimo z medom in limono. Ingver upravičeno slovi kot izjemno zdravilen, saj deluje protivnetno in učinkovito blaži simptome prehladnega obolenja. Kakor timijan si ga pripravimo v čaju, in sicer narezane koreninice kuhamo 20 minut in prav tako dodamo med in limono, po želji še posušene metine liste. Tudi metin čaj je dobrodošel topel napitek ob kašlju in prehladu, pomembno pa je, da čaj srebamo topel, počasi in skozi ves dan. Timijan lahko pomaga v sirupu, ki olajšuje izkašljevanje, tudi večkrat omenjeni med je odlično pomagalo. Lahko ga ližemo samega, ga dodajamo različnim toplim napitkom, lahko pa ga skupaj s sveže mletim črnim poprom zmešamo v skodelici vroče vode in si pripravimo napitek, ki bo pomagal premagati nadležni kašelj. V sirupu ali čaju pomaga slez, ki blagodejno deluje na dihala, redči sluz in je ena od najbolj uveljavljenih rastlin v zdravilstvu. Čaj pripravimo iz korenine ali listov, ki jih ne smemo popariti, ampak jih najprej namakamo in šele nato napitek pogrejemo. S čajem si pomagamo tudi pri kašlju, ki ga povzročata astma in bronhitis, ohlajeni napitek je primeren za grgranje.

Pomagajo tudi inhalacije z eteričnimi olji evkaliptusa ali rožmarina.

Tudi grgranje slane vode bo pomagalo pomiriti dražeč kašelj, od muh ni niti čaj iz posušenih žajbljevih listov. Pred spanjem si privoščimo vročo prho in kopel, para, ki nastane v kopalnici, nam bo pomagala razširiti dihalne poti in tako spodbuditi izločanje sluzi ter olajšati izkašljevanje. Pomagajo inhalacije z eteričnimi olji evkaliptusa ali rožmarina.

Korenin ali listov sleza ne smemo popariti.

Previdno s prehranskimi dopolnili

Bromelain je encim, ki ga najdemo v jedru ananasa: hvali se s številnimi koristnimi lastnostmi, saj spodbuja delovanje prebave, uničuje parazite in naj bi pomagal celo preprečevati raka, s svojimi protivnetnimi lastnostmi pa je koristen tudi pri bronhitisu in pomirjanju kašlja. Uspešno redči sluz in je pomembna podpora za utrujena pljuča. Bromelain se nahaja v osrednjem delu ananasa, ki pa je pretrd, da bi ga zaužili, poleg tega je vsebnost encima tam premajhna, da bi bila učinkovita. Po nujnem posvetu z zdravnikom, saj lahko bromelain učinkuje tudi na druga zdravila, je smiselno uživanje prehranskega dopolnila. Enako previdni smo pri pripravkih ali dopolnilih iz rdečega bresta, ki si ga lahko pripravimo kot čaj ali uživamo kot dopolnilo v kapsulah.

Bromelain je encim, ki ga najdemo v jedru ananasa.

Probiotiki ne delujejo neposredno na kašelj, a so izjemno dragocena podpora imunskemu sistemu in zato ključni pri prebolevanju okužb, ki povzročajo kašelj. Po potrebi in posvetu posežemo po prehranskih dopolnilih, še bolje pa je probiotike uživati redno, z uravnoteženo in raznoliko prehrano. Pogosto si privoščimo probiotični jogurt, kislo mleko, kefir, sirotko ali pinjenec, kislo zelje, žitarice, čaj kombuče.