Kako začeti teči

Tek je eden najlažjih načinov za vadbo in ohranjanje kondicije. Toda, kako se ga lotiti, če smo začetniki? Najboljše pri teku je, da je zelo preprost. Vse, kar resnično potrebujete, sta par čevljev in motivacija. Skratka, če bomo iskali zapletene odgovore, kako začeti, izgubljamo čas. Čas, ko bi že lahko tekli. Vendar pa je zelo pomembno začeti tekaško vadbo na pravi način. Bodimo realni – v prevodu to pomeni, da v svojih željah naredimo korak nazaj in nekako samo ocenimo svojo telesno pripravljenost.

Koliko časa je minilo, odkar smo zadnjič telovadili? In naše osnovno zdravje: so kakšna osnovna zdravstvena stanja, ki bi lahko postala težava, če začnemo živahen program vadbe? Ko imamo jasne odgovore, ne pretiravajte. To je neumnost, in – ja, kakšna tekaška neumnost vas bo spremljala tudi pozneje, ko boste postali resni tekači. Želeli si boste vedno več. Za neumnosti ne bo nikoli prepozno, prvo, pretiravanje, pa izpustimo in namesto tega začnemo vadbeni program, ki je sestavljen iz hoje in teka.

Torej, kako se lotiti tekanja, iz nič? Začnemo z mešanico hoje in teka, nato postopoma povečamo količino teka. Potem povečujemo količino teka, dokler ne dosežemo svojega cilja, se pravi, da tečemo brez hoje. No, morda si lahko poklonite zlata vredno navado: da pred vsakim tekom najprej pet minut hodite in šele nato pospešite korak. Za nove tekače je poleg poguma in odločitve, da bodo začeli teči, najpomembnejša športna oprema na nogah. To so kakovostni tekaški copati. Danes skoraj ni več slabega tekaškega čevlja, razlika med njimi je to, ali je pravi za vaš način teka.

Koliko časa?

Seveda so nasveti izkušenega prodajalca ali trenerja dragoceni, preprosto vodilo pa je, da je najboljši čevelj tisti, ki je udoben in se dobro prilega stopalu. Čeprav se zdi prav malo verjetno, lahko iz hodača postanete tekač v nekaj tednih. Večina ljudi, ki so se posvetovali z zdravnikom, ali je tek primeren zanje, in ki so se pametno lotili teka, je v enem mesecu sposobna narediti ogromen preskok. Od nič do tudi pet pretečenih kilometrov, seveda, če so se tekanja lotili po pameti.

Če vam je na začetku težko, pa vas bo zagotovo opogumila novica, da vam ni treba preteči maratona, da bi imeli koristi od tekaške vadbe. Že samo to, da gremo na prosto in se več gibljemo, zelo pomaga. Tekanje koristi številnim stvarem, vključno s srčno-žilnim sistemom, in zmanjšuje tveganje za nekatere vrste raka.