Kako se znebiti trdovratnega obroča okoli pasu

Če imaš debele noge in malo zadnjice, to še ne pomeni, da si debel, tudi če imaš trebuh, nisi nujno debel. Razlika je biti debel in imeti trebuh. Maščobo okoli pasu, ki je lahko prava mora. Lahko ste debeli in se imate radi. Lahko ste debeli in imate prekleto dobro osebnost. Lahko ste debeli in si sami šivate oblačila. Ne morete pa biti debeli in zdravi. In malo ljudi je srečnih z mišelinko okoli pasu.

Napačna živila

Najprej je treba odmisliti nepravo hrano. FOTO: happy_lark/Getty Images

Nezdravo prehranjevanje je največje gonilo velikih trebuhov. Preveč škrobnatih ogljikovih hidratov in slabih maščob je recept za to, da se srednji del telesa razširi. Namesto tega uživajte veliko zelenjave, izbirajte puste beljakovine in se izogibajte maščobam iz rdečega mesa. Izberite bolj zdrave maščobe, kot so ribe, oreščki in avokado. Tudi zmerno zmanjšanje ogljikovih hidratov (žita, testenine, sladkor) lahko pomaga.

Preveč hrane

Maščoba pod kožo trebuha (imenovana podkožna maščoba) in maščoba pod trebušnimi mišicami in okoli vitalnih organov (imenovana visceralna) morata izginiti. Visceralna maščoba povečuje verjetnost srčno-žilnih bolezni in sladkorne bolezni. Povzroča lahko tudi visok krvni tlak in še več. Čezmerno uživanje hrane je vsaj delno krivo zanjo. Z omejevanjem porcij lahko zmanjšate količino visceralne maščobe.

Nezdravo prehranjevanje je največje gonilo velikih trebuhov.

Kajenje

Kajenje med drugim povzroča več trebušne maščobe. FOTO: sanjagrujic/Getty Images

Vsi poznamo nevarnosti kajenja. Na kratko: kajenje je smrt. Na seznam strahov dodajte še to: kajenje dokazano povzroča več trebušne in visceralne maščobe. Če ste potrebovali še en razlog za opustitev nezdrave razvade, ste ga dobili.

Stres, spet in spet

Ko se v telesu pojavi stresni hormon kortizol, se maščoba

Ameriška nutricionistka Christine Mikstas opozarja na nevarnosti visceralne maščobe. FOTO: Linkedin

Premalo gibanja

naseli v trebuhu. Pogovorite se z zdravnikom o tem, kako obvladati stres. Telesna vadba ga lahko pomaga ublažiti. Meditirajte. Vadite jogo. Ustvarite si dober podporni sistem. Pogovorite se s strokovnjakom za duševno zdravje, če ga potrebujete.

Spravimo se v pogon! FOTO: mladensky/Getty Images

Nihče ni rekel, da bo odstranjevanje trebušne maščobe enostavno. Če vaše drobovje preveč razteza merilni trak – pri moških je to več kot 100 centimetrov okoli pasu, pri ženskah pa več kot 88 centimetrov –, potrebujete zmerno telesno dejavnost (kot je hoja) vsaj 150 minut na teden ali intenzivno (tek) 75 minut na teden ter vadbo za moč vsaj dvakrat na teden. Pred začetkom vadbe se najprej posvetujte z zdravnikom.

Napačna telovadba

Izvajate napačne vaje. Počepi niso dovolj. Za krepitev mišic potrebujete tudi vadbo z utežmi. Več mišic pomeni več izgorevanja kalorij. Če lahko izvajate le eno vadbo, izberite aerobno (na primer hojo ali tek). Ta najbolje deluje pri izgorevanju maščob. Postopnost velja in potem počasi stopnjujte intenzivnost, da dosežete želene rezultate. Naslednjič pa še malo o tem. Ker je stvar še kar resna.