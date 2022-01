Če se bodo naslednji teden izgubljali paketi, dogovori se kar ne bodo premaknili nikamor, nagajal bo računalnik ali telefon in se boste s partnerjem ali sodelavci le težko razumeli, ne pozabite, da je to samo obdobje. Štirinajstega januarja se namreč Merkur obrne retrogradno in tako potuje vse do 3. februarja, a že v fazi pred tem vam utegne ponagajati v komunikaciji, transportu in tehnologiji. Izogibajte se načrtovanju potovanj ali podpisovanju pogodb, vsekakor pa bodite zelo previdni in si na računalniku ustvarjajte varnostne kopije. Kaj pa vas čaka glede na vaše znamenje? Oven Do 25. jan...