Kako pravilno pristopiti k psu

Verjetno na cesti ne bi pristopili k neznanemu človeku in ga iz čistega miru začeli božati po laseh. Kljub temu mnogi menijo, da je podobno dejanje popolnoma normalno in upravičeno, ko gre za psa. S tem neuki ljubitelji kužkov tvegajo, da bodo psa prestrašili, zaradi česar jih lahko žival napade. Pravilnega ravnanja s psi (in tudi drugimi živalmi) je še posebno pomembno naučiti otroke.

Vprašajte za dovoljenje

Preden ogovorite ali se dotaknete tujega psa, vprašajte za dovoljenje njegovega skrbnika. Ta najbolje pozna svojega ljubljenčka in ve, ali je pes naklonjen stikom z novimi ljudmi ali ne. Če vam skrbnik odsvetuje kakršno koli komunikacijo, se tega držite, tudi če se vam zdi, da bi pes rad komuniciral z vami.

Prvi naj pristopi pes

Obnašajte se tako, da se psi ne bodo počutili ogrožene. FOTO: Getty Images/iStockphoto

Najboljši način za spoznavanje novega psa je, da počepnete ali se sklonite in počakate, da se vam sam približa. S tem namreč pokaže, da je pripravljen na srečanje z vami. Ne tiščite mu kar takoj roke pred gobček – morda trenutno za druženje ni razpoložen. Tudi če vam je skrbnik dovolil, da psa pobožate, ne silite v žival, če ta tega ne želi. Ne nazadnje je končna odločitev, ali se bo spoznal z vami, pasja, in ne človeška.

Tudi če vam je skrbnik dovolil, da psa pobožate, ne silite v žival.

Nikoli naravnost

K psu se pomaknite nekoliko od strani in tudi glejte ga s kotički očesa. Gibanje naravnost proti njim in pogled naravnost v oči v pasjem jeziku pomeni grožnjo, zato se ju izogibajte. Lahko tudi počepnete, tako da boste enako visoki kot žival. Psi drug drugega ne pozdravljajo s stiskom roke, temveč s smrčkom. Pomaknite roko malce naprej, da jo bo lahko povohal, ni pa nobene potrebe, da mu jo potikate preveč h gobčku – psi odlično vonjajo tudi od daleč.

Pri srečanju z neznanim psom, ki bi bil lahko nevaren, stojte pri miru in ne mahajte z rokami.

Ne po glavi

Nobene potrebe ni, da psu rinete roko v smrček. FOTO: Getty Images/iStockphoto

Psa pobožajte po boku, hrbtu ali prsih. Izogibajte se božanju, pri katerem sežete čez pasjo glavo, saj je za psa takšen gib zastrašujoč. Tujih psov tudi ne objemajte ali kako drugače priklepajte nase. Ko želite pobožati psa, pomaknite roko k njemu počasi, da ga ne boste prestrašili.

Izgubljeni psi

S psi brez lastnika bodite še posebno previdni. Če niste še nikoli imeli psa, bo morda bolje, da stik z njim (na primer v primeru, da je izgubljen) prepustite komu drugemu. Otroke posvarite, naj se neznanim psom, ob katerih ni lastnika, na daleč izogibajo. Če naletijo na spuščenega psa, ko so sami, naj obstanejo na mestu. Roki naj visita ob telesu, dlani naj prepletejo med seboj. Pogled naj bo uprt v tla. Položaj, ki se imenuje bodi drevo, je najbolj varen ob izpuščenih psih, saj psu sporoča, da ga človek ne bo napadel.