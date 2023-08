Kako postati hitrejši rekreativec

Biti hitrejši pri hoji? Začnite čim pogosteje hoditi. Začnite z nekaj lahkimi sprehodi na teden, nato se lotite nekaj intenzivnejših sredi tedna in daljšega pohoda ob koncu tedna. Beležite, koliko kilometrov ste prehodili, koliko časa je trajalo in kako se počutite.

Nasveti za hitrejši tek? Tek je zahteven, včasih prinese nevšečnosti. Zmanjšajte telesno maso. Osredotočite se na moč jedra, sredice. Optimizirajte dihanje. Prečistite svojo prehrano. Ogrevajte se za vsak hitrejši tek. Vadite intenzivnost s pliometrično vadbo. Izboljšajte gibljivost bokov, da povečate izhodno moč. Tecite hitreje – da boste hitrejši.

Kaj pa kolo, za marsikoga prvi šport v državi? Učinkovito uporabljajte svojo energijo. Zavirajte, kadar je to potrebno zaradi varnosti, vendar ne izgubljate pridobljenega. Vozite v skupini. Izboljšajte kadenco, število vrtljajev v minuti. Postanite bolj aerodinamični. Učinkoviteje uporabljajte prestave na kolesu. Spremljajte dogajanje. Trenirajte tudi v zaprtih prostorih. Poskusite intervale.

Nasveti za hitrejše plavanje, šport, ki je skoraj popoln za zdravje. Osredotočite se na tehniko. Morda se zdi samoumevno, da boste za izboljšanje časa izboljšali svojo tehniko, ampak nekdo vam jo mora pomagati popraviti. Trenirajte manj. Kaj je to? V vodi morate preživeti manj časa. Izboljšajte svoje zdravje. Naučite se dihati. Izboljšajte ravnotežje. Poskusite bolj naporno vadbo.

Slovenci in hribi. To nam je v genih. Če radi hodite v hribe in se vam zdi, da ste počasni, lahko za izboljšanje vzdržljivosti hodite ali tečete na tekalni stezi z naklonom ali pa preizkusite stopniščni steper. Druge vaje za izboljšanje hitrosti hoje po klancu navzgor so tudi počepi in sklece. Poleg tega lahko poskusite hojo ali tek po pesku. Za večjo hitrost na poti lahko poskusite zmanjšati težo nahrbtnika.

Vedno več starejših ljudi rekreativno boksa in najbolj jih moti, ker so pri tej sijajni vadbi tako počasni. Edini način za razvoj hitrosti pri boksu je, da trdo trenirate. Najboljša načina za razvijanje hitrosti sta boks s senco in delo z boksarsko vrečo. Poleg tega razvijte mišice zgornjega dela telesa s počepi, potegi in vajami s kolebnico. Če želite preizkusiti razvoj hitrosti, se pomerite z nasprotnikom v sparingu.