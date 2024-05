Kako postati boljši človek

Vse življenje rastemo in se razvijamo, ob tem pa bi vsi radi postali boljši ljudje. Vsaj večina. Življenje nam pred noge meče takšne in drugačne preizkušnje, ves čas se razvijamo, na to v veliki večini vplivajo interakcije z drugimi. Spremembe, ki se zgodijo na naši poti, določajo, kako srečni in uspešni bomo postali v osebnem in poklicnem življenju.

Vljudnost je prijaznost, obojestransko je koristna in se zrcalno vrača v naša življenja.

Seveda sčasoma postanemo boljši človek povsem naravno, saj se naše vrednote in prepričanja razvijajo z izkušnjami in starostjo, če k temu seveda stremimo. A obenem obstajajo preverjeni načini, kako postati boljši, izboljšati svoje počutje in podobo, ki si jo drugi ustvarijo o nas. Če želite delati na sebi in izboljšati ne samo svojo srečo, ampak tudi srečo drugih okoli sebe, vam ponujamo namige, kaj lahko naredite, da postanete boljši človek.

Nehajte iskati izgovore

Vsi občasno iščemo opravičila zase, a ko to vedenje postane navada, postane tudi problem. Vedno je lažje pripisati krivdo za svoje pomanjkljivosti drugim ali nečemu drugemu, pa naj gre za pomanjkanje truda, sebičnost ali agresijo, kot pa sprejeti, da je težava v nas samih. Nenehno iskanje izgovorov, namesto da bi prevzeli odgovornost, počasi začne iti na živce vsem okoli vas. Ljudje spoštujejo tiste, ki sprejemajo odgovornost za svoja dejanja. To je občudovanja vredna značilnost, predvsem za vodje. Tisti, ki nenehno iščejo izgovore za stvari, kot sta lenoba ali slabo poslušanje, razvijejo navado, da se izogibajo opravičilom. Ker če obstaja izgovor, vam ni treba priznati, da ste se zmotili in se opravičiti, kajne? Takšna lastnost je nezaželena pri partnerju in prijatelju ter sodelavcu. Ko se ne boste več izgovarjali in se boste zavedali, da se vse začne pri vas, boste v življenju dosegli več: zrasli boste kot oseba, vaši odnosi bodo cveteli in postali boste bolj všečna oseba.

Bodite bolj ustrežljivi

To je preprost, a izjemno močan namig. Če pomagate drugim, širite prijaznost po svetu, pa še srečnejši boste. Vsak ima rad ustrežljivega človeka, prepogosto razmišljamo o tem, da bi ponudili pomoč, vendar ne spregovorimo. Kolikokrat ste pomislili »Morda ta oseba potrebuje pomoč«, jo skoraj ponudili, a nazadnje tega niste naredili? Za mnoge je razlog v pomanjkanju samozavesti, še posebno pred ljudmi, ki jih ne poznate.

Poskusite narediti spremembo še danes. Videli boste, da je dobra za vse: nekomu boste prinesli nekaj veselja in hkrati izboljšali svojo samozavest. Ustrežljivi ljudje so cenjeni, nanje gledamo kot na dobre.

Bodite vljudni

Vljudnost vas nič ne stane, tako kot nasmešek. To sicer drži, vendar v družbi opažamo toliko agresije in občutka, da si ljudje lastijo okolico, da to spodkopava običajno vljudnost.

Vedno se opravičite, ko se rinete mimo nekoga, pridržite vrata osebi, ki prihaja za vami, na vlaku ali avtobusu odstopite svoj sedež starejši osebi, nosečnici ali materi z dojenčkom, zahvalite se, ko vam kdo kaj da, in prosite, ko kaj želite. Teh pet pravil je preprostih.

Vljudnost je prijaznost. Je obojestransko koristna in se zrcalno vrača v naša življenja. Tako druga kot tretja točka pa ne pomenita, da dovolite, da kdo hodi po vas.

Bodite pošteni

Ne le vljudni, tudi pošteni bodite. Lažnivce sčasoma razkrinkajo in potem jih ljudje nimajo več za zaupanja vredne. Laži vas lahko spravijo v težave. Lahko izgubite prijatelja, službo in samospoštovanje. Razmislite, kako ste se vi počutili, ko so vam lagali. Zagotovo ne želite, da bi se drugi ob vas tako počutili, zato bodite odkriti in z ljudmi ravnajte tako, kot želite, da oni ravnajo z vami. Včasih vas bo morda prijelo, da bi lagali, kadar boste imeli občutek, da bo resnica nekoga prizadela. A tudi neprijetno resnico lahko poveste nežno in vljudno.

Opustite jezo in zamero

Če tega ne naredite, boste težko napredovali v življenju. Negativnost lahko vpliva na vaše zdravje in srečo. Lahko ste zaradi nje pod stresom, vam preprečuje dober spanec, vpliva na krvni tlak in vas celo spravi v depresijo. Preteklosti ne moremo spremeniti, lahko pa določa vašo prihodnost in s tem omejuje vaš potencial. Raje bodite prisotni v sedanjosti in uživate v blagoslovih svojega življenja. Če za to spremembo potrebujete pomoč, jo tudi poiščite. Preteklost je breme, ki ga morate spustiti s sebe.