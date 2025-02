Kako poskrbeti, da bo hortenzija poleti bujno cvetela

Če smo v minulih sezonah sledili trendu in si na domačem vrtu omislili vsaj kakšen grm hortenzije, je zdaj morda čas, da jo obrežemo, da nas bo lahko kmalu, če bo dovolj toplo, že aprila, nagradila z bujnimi cvetovi, ki nikogar ne pustijo ravnodušnega.

A pozor, čas obrezovanja je odvisen od vrste: pri nas najpogostejše velikolistne hortenzije (Hydrangea macrophylla), znane tudi kot kmečke ali vrtne hortenzije, cvetove za novo sezono oblikujejo pozno poleti in jeseni prejšnjega leta, in če jo preveč porežemo, običajno to sezono ne bo cvetela. Konec februarja jim odstranimo le stara socvetja in morebitne zmrznjene poganjke. Drugače pa je z metličastimi hortenzijami (Hydrangea paniculata) in hortenzijami vrste Hydrangea arborescens; te cvetijo samo na novem lesu, zato njihove poganjke pozno jeseni ali zgodaj spomladi, torej zdaj, porežemo na kratko, vsak poganjek naj ima par očes. Če bomo škarje v roke vzeli pozneje, cvetenje najbrž ne bo tako razkošno ali pa se bo pomaknilo preveč v pozno poletje.

Pogoste so kot rezano cvetje, saj se precej dolgo obdržijo. FOTO: Getty Images

Spreminja barvo cvetov

Zaradi čudovitih, bogatih socvetij v pastelno modri, vijolični, beli ali rožnati barvi, ki krasijo grm od pozne pomladi do zgodnje jeseni, so ena najbolj priljubljenih okrasnih grmovnic na naših vrtovih, v osnovi enostavne za gojenje. Pogoste so kot rezano cvetje, saj se precej dolgo obdržijo, povrhu se krasno obnesejo kot posušene, gojimo jih lahko tudi na terasi, balkonu, saj lepo uspevajo v loncih, odlično pa se obnesejo celo kot notranje rastline. V vsakem primeru jim moramo zagotoviti dovolj svetlobe, v senci ne bodo uspevale, in seveda vode. S slednjo ne skoparimo, a uporabimo deževnico ali postano vodo iz vodovoda, pri tem pa moramo poskrbeti, da ta ne zastaja.

Tudi v loncih jih lahko gojimo. FOTO: Getty Images

Obstaja več kot 75 sort, a le vrtna hortenzija spreminja barvo cvetov glede na kislost oz. pH zemlje – bolj alkalna ko je ta, bolj nežne odtenke bomo lahko občudovali. Gre za odziv na količino aluminija v tleh, ki ga korenine v kislih tleh zlahka absorbirajo. Pomagamo si lahko tudi z zastirko: tista iz borovih iglic ali mahu zniža vrednost pH zemlje oz. ji poveča kislost, tako bomo vzgojili bolj modre cvetove, grmu lahko namenimo kavno usedlino, če pa bi radi bolj rožnate, jo obsujemo z lesnim pepelom ali apnenčevim peskom, lahko tudi z zdrobljenimi jajčnimi lupinami, da povišamo njeno bazičnost. Brez potrpežljivosti ne bo šlo, doseganje želene barve hortenzij namreč traja nekaj mesecev, včasih celo celotno vegetacijsko sezono.