Kako odkleniti Netflixovo ponudbo?

VPN je rešitev

Netflixova slovenska knjižnica ima slabšo ponudbo kot ameriška.

Netflix je pretočna videostoritev, ki ponuja tri uporabniške pakete. Za 7,99 evra na mesec dobimo osnovni paket s standardno ločljivostjo slike, ki ga lahko uporabljamo na eni napravi. Za dva evra več dobimo HD-sliko in uporabo na dveh napravah hkrati, za 11,99 evra pa dobimo premijski paket z ločljivostjo 4K UHD in uporabo na štirih napravah hkrati.

Navidezna država

V VPN-programu izberemo državo, najbolje ZDA.

In nenadoma imamo dostop do vseh vsebin, ki so na voljo v ZDA.

Kaj je VPN?

VPN je kratica za Virtual Private Network, kar lahko prevedemo v navidezno zasebno omrežje. Storitev VPN deluje tako, da se naša naprava najprej poveže z oddaljenim računalnikom (t. i. proxy ali namestniškim strežnikom), prek katerega nato obiskujemo druga spletna mesta. S prikritjem resnične lokacije uporabnik oteži sledenje brskanju po spletu, hkrati pa lahko dostopa do spletnih vsebin, ki v njegovi državi niso na voljo.

Netflixov račun deluje v skoraj vseh državah sveta, a videovsebine, ki so na voljo v posamezni državi, se močno razlikujejo glede na našo lokacijo. Razlog je uradno v tem, ker regionalni dogovori o licenciranju z lastniki vsebin prisilijo Netflix v geolokacijske omejitve. Preprosto povedano: to pomeni, da smo zelo verjetno prikrajšani tudi za več tisoč naslovov samo zaradi svoje lokacije. Za lažjo primerjavo: Netflixova ameriška knjižnica ima več kot 5500 različnih naslovov, kanadska 3571, britanska 2967, avstralska pa 2044; za slovensko ni podatkov.A obstaja enostaven način, kako zaobiti omejitve in priti do več vsebin: navidezno zasebno omrežje ali z angleško kratico VPN. Že na začetku pa je treba opozoriti, da marsikateri VPN, še posebej tisti brezplačni, ne bodo delovali z Netflixom, saj bo Netflix »pogruntal«, kaj se dogaja, in nas opozoril, da izklopimo neželeno storitev, poleg tega nam ne bo dovolil gledati ničesar. Dobra izbira so (plačljivi) VPN, kot so ExpressVPN, NordVPN, CyberGhost, Surfshark, IPVanish in še kateri. Če torej ne želimo videti Netflixovega obvestila o napaki, odštejemo tistih nekaj evrov na mesec in si privoščimo VPN-program, ki bo ne le zakril oziroma spremenil našo lokacijo, ampak tudi zašifriral komunikacijo. In to omogočajo tisti ta boljši VPN. Osebno uporabljam NordVPN, ker je hiter, varen in zanesljiv, poleg tega je v času nakupa imel odlično triletno akcijsko ponudbo. Pred nakupom je dobro preveriti, na katerih in koliko napravah deluje naš VPN.Namestitev programa je enostavna: preprosto sledimo navodilom. Na koncu si le še izberemo državo, v kateri bi bili radi navidezno, v primeru Netflixa je najboljša odločitev ZDA, saj je ameriška knjižnica najobsežnejša.Včasih je dobro še počistiti piškotke iz spletnega brskalnika. Nato gremo na Netflixovo spletno stran in se prijavimo – če že imamo račun, seveda, sicer se moramo najprej registrirati in izbrati paket. Isto storimo na pametnih napravah (telefonu, tablici, televizorju), kjer si namestimo še Netflixovo aplikacijo. In nato le še uživamo v gledanju še večjega nabora filmov in serij.