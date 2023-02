Kako oblečeni v Planico

Še nekaj dni nas loči od svetovnega prvenstva v nordijskem smučanju v dolini pod Poncami. Ko pomislimo na Planico, se nam pred očmi prikažejo s soncem obsijani navijači, vsi že nekoliko pomladno razpoloženi. A pomislimo še enkrat, to so prizori ob zaključku skakalne sezone, ko se na skoke odpravimo konec marca, tokrat pa bo drugače. V času svetovnega prvenstva med 21. februarjem in 5. marcem je vreme lahko še povsem zimsko.

Organizatorji si v vseh dneh prvenstva obetajo 150.000 navijačev. In če boste eden od njih tudi vi, vam bodo koristili nasveti, kako se za Planico čim bolj primerno obleči.

Topli zimski čevlji naj bodo kombinirani z gumo, saj bodo le tako noge ostale suhe.

Vreme je lahko nepredvidljivo, pa tudi če bodo dnevni sončni – ko se v Planici sonce skrije za gore, postane v trenutku zelo hladno. Zato je ključno, da se oblečete na čebulni način. Torej čim več slojev, ki jih snemate oziroma oblačite po potrebi.

Spodaj dolgo

Poleg čebulnega oblačenja je res pomembno, da pozornost namenite dobri obutvi ter da ne pozabite na dolgo smučarsko perilo. Pri tem bodo najboljši izbor kosi oblačil iz volne merino. Nad to so ljubitelji zimskih aktivnosti navdušeni, ker volnena vlakna dobro dihajo in grejejo, tudi ko so mokra. Od klasičnih volnenih oblačil pa se merino razlikuje po tem, da ne srbi in ne draži kože. Perilo je tanjše, mehkejše in bolj prožno ter zato bolj prijetno na telesu. Torej, dolgo perilo je pozimi obvezno, ko smo večino dneva na prostem.

Kot običajna volna tudi merino greje, ko je zunaj toplo, in hladi, ko je toplo. Na dolge spodnje hlače naj v Planici ne pozabijo niti moški.

Pozornost namenite tudi obutvi. Najverjetneje boste v Planici stali na snegu, zato so skibucke edina prava izbira. Te naj bodo kombinirane z gumo v predelu stopala, da bodo noge ostale suhe. Za vsak primer pa imejte s seboj rezervne nogavice. Razmislite tudi o grelnih blazinicah za noge in roke. Te so na voljo v trgovinah s športno opremo.

Navijaška izkušnja v Planici bo zagotovo nepozabna, kulise v dolini pod Poncami so namreč izjemne, a naj vzdušja ne pokvari mraz, ki tam lahko kaj hitro zareže do kosti.