Tekaški čevlji so oblikovani po kalupih, ki jih narekujejo prileganje in občutek ter estetika in proporci. Dolgo je to zadnje temeljilo samo na modelih moških stopal. Toda ženska niso le njihova pomanjšana različica, kot se pogosto domneva. Zato je vse več blagovnih znamk začelo uporabljati ženske kalupe, ki temeljijo na modelu ženskega stopala, saj uniseks stopala ne obstajajo – anatomsko je ali moško ali žensko. Ženske imajo veliko širši sprednji del stopala in ožjo peto, ker je njihova teža naravno razporejena bolj proti sprednjemu delu telesa, žensko stopalo je bolj trikotno, moško...