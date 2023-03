Kako izbrati tekaške copate

Le ustrezna tekaška obutev zagotavlja ustrezno podlago za vse telo, saj pomaga preprečevati poškodbe in omogoča veliko več užitkov pri premagovanju kilometrov.

Izbira tekaškega copata je seveda ključna, pravi par se vam bo od začetka dobro prilegal in bo dopolnjeval vaš slog teka. Copati so, v grobem, zelo stabilni ali pa taki, ki omogočajo nogi več gibanja. Kakšna je razlika med tekaškimi copati za stabilnost in tistimi, ki omogočajo gibanje?

Stabilizacijska obutev je primernejša za tekače z rahlo prekomerno pronacijo, medtem ko je obutev za nadzor gibanja primerna za tekače z resnejšo pronacijo. Poleg razlike v podpori so stabilni tekaški čevlji običajno lažji, saj zaradi manj dodane podpore ni toliko teže. Stabilni čevlji so priporočljivi za ljudi z normalnim lokom, saj pomagajo zmanjšati blago pronacijo. Pri ljudeh s ploskim stopalom ali tekačih, ki tehtajo več kot 80 kilogramov, je pronacija večja, zato bodo morda potrebovali čevlje za nadzor gibanja, ki bodo zagotovili dodatno stabilnost in zmanjšali možnost poškodb. Čevlji za nadzor gibanja so torej namenjeni tekačem s ploskim stopalom, večjim telesom ali tistim s hudo prekomerno pronacijo.

Čevelj se vam mora dobro prilegati od začetka, brez obdobja uvajanja. FOTO: Getty Images/iStockphoto

Pa še nekaj pomoči pri odločanju, da boste našli tekaški čevelj, ki vam bo ustrezal in v katerem se boste dobro počutili. Upoštevajte, kje nameravate teči. Ali boste večinoma na cesti? Ali boste iskali steze in gramozne poti? Izbirate lahko med obutvijo za cestni tek, tek po cestnih in makadamskih poteh ali za tek po gozdnih stezah in celo kamenju.

Odločite se, ali želite več ali manj blaženja pod nogami. Želite imeti občutek, kot da tečete po oblaku z maksimalno blažitvijo, ali želite čutiti tla? Blaženje – debelina materiala pod vmesnim podplatom in trdota pene – in padec pete sta dva dejavnika, ki ju je treba upoštevati pri izbiri. Saj veste; za hojo potrebujete posebno vrsto podpore. Večina bo lahko izbrala nevtralen čevelj, če pa je vaše stopalo nagnjeno k zvijanju daleč navzven ali navznoter, obstajajo čevlji, ki vam lahko pomagajo.

Prepričajte se, da se čevelj prilega nogi. Dobro se vam mora prilegati že od začetka, brez obdobja uvajanja.

Kako dolgo naj bi tekaška obutev zdržala? Na splošno naj bi par zdržal od 500 do 800 kilometrov teka (3 ali 4 mesece za redne tekače).

Oglejte si svoje čevlje in preverite, ali so vmesni in zunanji podplati stisnjeni ali obrabljeni. Če so, je morda čas za nov par.