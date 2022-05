Kako izboljšati oprijem na kontrolerju in povečati natančnost v igrah

​Gamerji že tradicionalno radi našminkamo svojo opremo, pa naj gre za dejansko uporabne nadgradnje, kot so menjava grafične kartice v osebnem računalniku, vgradnja vodnega hlajenja in razširitev shrambe v konzoli, ali pa za bolj vizualne dodatke, ki polepšajo videz gamerske mašine. Pri konzolah, kot je Sonyjev playstation 5, prav veliko možnosti za strojno nadgrajevanje ni, saj gre za zaprt sistem, ki omogoča le vgradnjo dodatnega super hitrega SSD-diska ali pa priklop zunanje shrambe, lahko pa si omislimo kakšne dodatke za kontroler dual sense. Ta je sicer že sam po sebi odličen, a še vedno se da kaj izboljšati.

Gumijasti gripi za boljši oprijem. FOTO: Staš Ivanc

Za boljši oprijem

Tukaj nastopijo specializirani proizvajalci t. i. aftermarket dodatkov, kot je ameriški KontrolFreek, ki ponuja vse mogoče domislice za konzole in osebne računalnike. V roke nam je prišlo nekaj pogruntavščin, ki naj bi še izboljšale igralsko izkušnjo na playstationu 5.

Plošček dual sense se da nadgraditi in polepšati.

Prva zadevščina so gumice performance grips, ki izboljšajo oprijem na kontrolerju. Namestitev samolepilnih gumijastih oprijemkov je enostavna (priložena so navodila), uporaba pa kar dobrodošla, saj zna biti plastika na dual sensu po daljši uporabi zaradi potenja rok nekoliko spolzka. No, »gripi« ta problem rešijo, prenesejo pa tudi večurno mučenje v kosu.

Za boljši nadzor

Potem so tu gumice precision rings, ki jih nataknemo na kontrolni paličici na dual sensu, natančneje, nadenemo jih pod zgornjo ploščico. Penasti prstančki različnih trdot poskrbijo za malo več upora in posledično natančnejše premike kontrolnih paličic, kar je še posebno uporabno v streljačinah, dirkačinah in drugih akcijskih igrah, ki zahtevajo veliko natančnosti, denimo pri ciljanju nasprotnikov ali vožnji skozi ovinke.

Gumice za več upora. FOTO: Staš Ivanc

Ker imamo ljudje različno dolge prste, se številni gamerji odločijo za nastavke za kontrolne paličice, imenovane performance thumbsticks. Na voljo je več velikosti in cela vrsta barv, pri KontrolFreeku pa ponujajo tudi tematske nastavke, oblikovane v slogu znanih streljačin, kot je Call of Duty: Warzone. Nastavki naj bi povečali udobje in izboljšali natančnost v igrah. Seveda jih lahko kombiniramo z omenjenimi gumicami.

Nastavki za palce. FOTO: Staš Ivanc

Brez ledic ne gre

Ponujajo pa tudi svetlobne trakove s sijočimi diodami, s katerimi okrasimo oziroma osvetlimo svoj gamerski kotiček, lahko jih stlačimo tudi v kakšno računalniško ohišje, seveda če ima stranico iz pleksi stekla. Napajajo se prek usb vtičnice, pri čemer lahko izbiramo med različnimi barvami, svetlobnimi učinki in jakostjo svetlobe. Ni za vsakogar, a nekateri brez tega ne morejo.