Kako dolgo zdržijo tekaške smuči in kaj vse vpliva na njihovo življenjsko dobo

Tek na smučeh je izjemen šport. Lahko je izjemna vadba ali pa zgolj užitek v naravi. Večina nas teče z drsalnim korakom in na smučeh za to tehniko.

Dobra smučka za prosti slog, torej za drsalno tehniko, skating, lahko stane veliko – brez vezi seveda. Kako dolgo zdrži, je odvisno od več dejavnikov. Kdaj je smiselno kupiti novo in kako veste, kdaj je stari model dočakal svoj zadnji dan?

Delovanje začetniških smuči za drsalno tehniko se močno razlikuje od tistega pri dragem dirkalnem modelu. Draga smučka ima kakovostno satovjasto sredico iz lesa ali umetnega materiala ali kombinacije obojega. Obstaja tudi več plasti steklenih vlaken, posebnega lesa in/ali karbonskih vlaken.

Poleg dizajna igrata vlogo tudi športnikova telesna sposobnost in konstitucija. Močan 90-kilogramski atlet se sooča s popolnoma drugačnimi silami kot 50-kilogramski tekač na smučeh.

Na življenjsko dobo vpliva tudi tehnika teka. Začetnik, ki po snegu drsi s kratkimi drsalnimi koraki, skorajda ne obrabi smuči, pa naj gre za poceni ali tekmovalni model. Močni in ​​dinamični tekači pa pri vsakem odrivu in drsenju smučko močno obremenijo, zaradi česar se material na neki točki utrudi in izgubi prožnost.

Začetnik, ki po snegu drsi s kratkimi drsalnimi koraki, skorajda ne obrabi smuči, pa naj gre za poceni ali tekmovalni model.

Poleg izgube prožnosti smučka doživlja tudi zunanjo obrabo. Zaradi nenehnega pritiska med odrivom se podlaga sčasoma deformira, postane okrogla in ni več popolnoma ravna, kar pomeni, da je smučka slabše vodljiva. Za smučarja, ki je ob »speljevanju« vedno takoj na robnikih, je obraba večja kot za tehnično izkušenega smučarja. Drsna ploskev smuči vrhunskega tekača se skoraj ne deformira.

Pravilo 2000 kilometrov

Če veliko tečete po trdem snegu ali ledenih površinah, se smuči obrabijo hitreje kot v razmerah s prašnim snegom, ki so običajne v nordijskih državah.

Pri dirkanju je njihova življenjska doba bistveno krajša, saj smučko uporabimo le od 20- do 30-krat. Vendar to ne pomeni nujno, da je smučka kasneje neuporabna. Če med svojim življenjskim ciklom izgubi prožnost, jo lahko še vedno uporabljate za trening v dobrih snežnih razmerah – to pomeni, da je odslužena smučka tekmovalca za rekreativca še vedno odlična!

Kako lahko ugotovite, ali odpornost smuči še vedno ustreza vašim zahtevam ali je potreben nov model? Tehnično dobri smučarji bodo opazili, da se predvsem v težjih razmerah poslabšata vodenje in prožnost smuči. Rekreativcem naj jih oceni strokovnjak v specializirani trgovini. Izkušeni prodajalci lahko prednapetost ugotovijo že samo s pritiskom nanje.

Voskanje za drsnost

To bo marsikoga razžalostilo, a nega smuči nima nobene zveze z njihovo življenjsko dobo. To je zato, ker jih s skrbno nego ni mogoče izboljšati niti ohraniti. Drsne lastnosti pa lahko! Redno voskanje ohranja podlago in izboljša njeno drsnost. Občasno brušenje pozitivno vpliva tudi na podlago in obnašanje drsalnega dela, zato ga je občasno smiselno izvajati.

In še zadnji nasvet: če vam uspe preteči na smučeh več kot 500 kilometrov na sezono, lahko stare smuči uporabljate v mehkem snegu, nove pa v trdem snegu in na tekmovanju.