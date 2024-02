Kako dolgo zdržijo drsalne tekaške smuči

Dobra smučka za drsalno tehniko lahko hitro stane 500 ali več evrov – seveda brez vezi. Mnogo ambicioznih ljubiteljskih športnikov se hitro počuti prikrajšane, če na začetku proge za smučarski tek pod seboj nimajo najnovejšega modela. Tudi če nimajo najboljše tehnike teka. Toda ali je ta materialni kult potreben? Kako dolgo traja dobra smučka, kdaj je smiselno kupiti novo in predvsem, kako veste, kdaj je stari model imel svoj zadnji dan?

Različni dejavniki

To je odvisno od številnih dejavnikov. Prvič, tehnično oblikovanje igra pomembno vlogo. Notranje delovanje začetniških modelov za smučarski tek se močno razlikuje od delovanja dirkalnega modela za 700 evrov. Draga smučka ima v sebi tudi več plasti steklenih vlaken, posebnega lesa in/ali ogljikovih vlaken.

Poleg oblikovanja igrajo vlogo tudi športnikove sposobnosti in konstitucija. Denimo, 90-kilogramski športnik se sooča s popolnoma drugačnimi silami kot 50-kilogramski tekač v drsalni tehniki. Tudi tehnika drsanja vpliva na življenjsko dobo smuči. Začetnik, ki drsi po snegu s kratkimi drsalnimi koraki, jih komajda kaj izčrpa, ne glede na to, ali gre za poceni smuči ali dirkalne modele. Močni in dinamični smučarji tekači z vsakim korakom potisnejo s težo skozi smučko, zaradi česar se material na neki točki utrudi in izgubi odpornost.

Poleg izgube odpornosti na upogib smučka doživlja tudi zunanjo obrabo. Zaradi stalnega pritiska med obremenitvijo smuči se drsna podlaga sčasoma deformira, postane okrogla in ni več povsem ravna, kar pomeni, da smuči slabše drsijo in slabše držijo smer, so slabše vodljive. Za smučarja, ki je pri teku z vsakim korakom vedno takoj na robovih smuči in ne drsi po drsni ploskvi, je obraba večja kot pri tehnično izkušenem smučarju. Drsna podlaga smuči vrhunskega smučarja tekača se komaj deformira.

Če veliko smučate na trdem snegu ali ledenih površinah, kot so v Srednji Evropi, se smuči obrabijo hitreje kot v snežnih razmerah v nordijskih državah. Na dirkah je življenjska doba smuči bistveno krajša, smučka se uporablja le približno od 20- do 30- krat. Vendar to ne pomeni nujno, da je pozneje neuporabna: če izgubi upogib, jo je še vedno mogoče uporabiti kot vadbeno smučko v dobrih snežnih razmerah.

Potrebujemo nove?

Vrhunski tekači in tekačice, kot je bila Vesna Fabjan, imajo na zalogi vedno pripravljenih cel kup smuči. Navadni smrtniki si tega seveda ne moremo privoščiti. FOTO: Igor Zaplatil

In kako lahko ugotovite, ali odpornost smuči še vedno ustreza zahtevam ali je potreben nov model? Tehnično dobri smučarji bodo opazili, da se vodenje in torzija smuči slabšata, zlasti v slabih razmerah. Vsem preostalim bi moral smuči oceniti strokovnjak v specializirani trgovini. Izkušeni prodajalci lahko pretenzijo grobo interpretirajo samo s pritiskom. Lahko pa smuči postavijo v posebne naprave, ki preverjajo napetost in zaznavajo šibke točke.

Umetnost izdelave tekaških smuči je doseči odlične drsalne vozne lastnosti s hkratno torzijsko togostjo, kar pa ni enostavno, še posebno ne v vseh snežnih razmerah. Še več, tudi preference uporabnikov so precej različne. Nekateri imajo raje prijazne smuči, drugi trdnejše in bolj agresivne modele.

Vse pogosteje se uporablja ogljik, pogosto kot vlakna, vgrajena v notranje plasti smuči, včasih pa tudi popolnoma ovita okoli smuči. Trdi ogljik je odporen proti utrujenosti in zato naredi smučko trajnejšo. Vendar je dinamično obnašanje smuči izjemno zapleteno in ni odvisno le od togosti. Zato obstajajo modeli, ki so boljši v svežem snegu, in drugi, ki se odlikujejo v slabih razmerah.

Primerna skrb

Skrb za smučko nima nič opraviti z njeno življenjsko dobo, ker odpornosti proti zvijanju ni mogoče izboljšati ali vzdrževati s skrbnostjo. Drsne lastnosti pa lahko. Redno voskanje ohranja podlago in izboljšuje njene drsne lastnosti. Vendar morajo tekači pri mazanju paziti, da z likalnikom ne ostanejo predolgo na mestu, saj lahko to naredi drsno ploskev okroglo. Občasno brušenje pozitivno vpliva na podlago in drsanje, zato je smiselno, da to občasno storimo.

In še zadnji nasvet: če vam uspe spraviti v noge več kot 500 kilometrov snega na sezono, si le postrezite z drugim, novim parom, tako da lahko stare smuči uporabljate v mehkih snežnih razmerah, nove pa v tršem snegu in na tekmovanjih.