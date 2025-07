Kaj zmore Dončićeva Slovenija?

Osem let bo že, odkar so naši košarkarji postali evropski prvaki. Ekipo je tedaj vodil selektor Igor Kokoškov, sedanji selektor Aleksander Sekulič se je še učil od njega, to je bilo tudi prvo mednarodno tekmovanje v članski vrsti, da je Luka Dončić oblekel dres. Bilo pa je tudi zadnje veliko odmevno romanje slovenskih košarkarskih navijačev na tuje. V Istanbulu je bila Slovenija v malem. Ostali so spomini in še pet košarkarjev, ki so se v Istanbulu okitili z zlatom, danes še vedno reprezentantov.

Koliko zdaj zmore Slovenija, bo povedalo evropsko prvenstvo. 42. izvedba eurobasketa bo med 27. avgustom in 14. septembrom. Skupinski del bodo od 27. avgusta do 4. septembra gostili Ciper (Limassol), Poljska (Katovice), Finska (Tampere) in Latvija (Riga), kjer bo od 6. septembra potekal sklepni del prvenstva. Naša reprezentanca je včeraj, v sredo, začela priprave.

V skupini D Slovenija bo na prvenstvu stare celine zaigrala 15. zapovrstjo. Prvo tekmo na prvenstvu bo 28. avgusta ob 20.30 odigrala proti gostiteljici Poljski. Po prostem dnevu jo bosta čakali dve zaporedni tekmi: 30. avgusta ob 17. uri proti Franciji in 31. avgusta ob 14. uri proti Belgiji. Po dnevu počitka bo 2. septembra v 4. kolu skupinskega dela ob 17. uri igrala proti Islandiji in za konec po novem prostem dnevu še proti Izraelu 4. septembra ob 17. uri. Štiri najboljše reprezentance iz posamezne skupine bodo napredovale v izločilne boje, ki jih bo gostila Riga.

Predtekmovalne skupine na EP Skupina A (Riga): Portugalska, Estonija, Latvija,

Turčija, Srbija, Češka.

Skupina B (Tampere): Nemčija, Finska, Velika Britanija, Litva, Švedska, Črna gora.

Skupina C (Limassol): Ciper, Italija, Gruzija, Grčija,

Španija, Bosna in Hercegovina.

Skupina D (Katovice): Islandija, Francija, Slovenija,

Poljska, Belgija, Izrael.

Luka na Krku

Selektor Sekulič je dal poklicati 19 fantov, to so Miha Cerkvenik, Vlatko Čančar, Žiga Daneu, Dončić, Zoran Dragić, Vit Hrabar, Gregor Hrovat, Robert Jurković, Martin Krampelj, Urban Kroflič, Edo Murić, Josh Nebo, Aleksej Nikolić, Mark Padjen, Klemen Prepelič, Rok Radović, Žak Smrekar, Leon Stergar in Luka Ščuka. Selektor je dobil tudi dve košarici, ki ju ni načrtoval: Jaka Blažič in Žiga Samar se bosta posvetila pripravi na novo klubsko sezono. 26-letni Dončić prihaja na priprave v formi, da bi lahko jutri začel z ligo NBA. Dončić ni počival, minula sezona in vse turbulence vključno z nenadejano selitvijo iz Dallasa v Los Angeles so se ga dotaknile. Ker je bister, je to obrnil sebi v prid. V življenju lahko vidimo težave ali pa izzive, Dončić je tiste sorte, da vidi izzive, tudi zato je pljunil v roke, izklesal telo, baterije pa si je napolnil v svoji bazi, v kampu in marini na Krku, kjer se je mimo domačinov vozil na skiroju, skrbel za družino. Po poškodbi se v reprezentanco vrača 28-letni Vlatko Čančar. V minulih letih se v ligi NBA ni naigral, zato logična selitev v dres milanske Olimpije, kar je prelom s preteklostjo in daje Primorcu novo možnost, da razširi krila – začenši v reprezentanci. Tam pa si je krila žal tudi polomil. Pred dvema letoma se je poškodoval v dresu Slovenije na pripravah na svetovno prvenstvo. Verjetno lahko v reprezentanci vsak dan prižgejo eno svečko za zdravje Američana, 28-letnega Josha Neba – izjemen košarkar se vrača po poškodbi, v Milanu, kjer si služi kruh, niso bili ravno srečni, ker se bo poleti potil v dresu Slovenije. Raje bi namreč videli, da bi si odpočil in potem prišel na priprave. A Josh je dal besedo, če bo zdrav, bo to veselica. Josh je dober košarkar, ob Dončićevih podajah bo videti še za dve stopnji boljši.

Selektor Aleksander Sekulič se po reprezentančni akciji seli na klop ruskega kluba Zenit. Foto: Jože Suhadolnik

Prle in Ali

Po izjemnih sezonah sta željna reprezentance 32-letni Klemen Prepelič in 30-letni Aleksej Nikolić. Klemen je temelj, motor in kapetan nove košarkarske zgodbe kluba iz Dubaja, ki bo v novi sezoni igral tudi v evroligi. Aleksej je bil prvo ime Cedevite Olimpije v minuli sezoni, košarkarski minister za obrambo pa v dresu Slovenije nikoli ne zataji. Tudi v Istanbulu v finalu EP 2017 ni, ob koncu finala je bil v igri namesto Gorana Dragića. Ob manku visokih mož se je Sekulič odločil in na priprave poklical 30-letnega Martina Kramplja, ki je šel pred desetimi leti v ameriško študentsko ligo NCAA. V preteklosti je že bil na radarju reprezentance – o njem sta na glas razmišljala tedanji selektor Kokoškov in tedanji športni direktor reprezentance Matjaž Smodiš. Tu je še mladi val košarkarjev, ki bo moral prevzeti svojo vlogo: Miha Cerkvenik, Žiga Daneu, Robert Jurković, Rok Radović, Leon Stergar, Luka Ščuka, ter četverica Mark Padjen, Žak Smrekar, Urban Kroflič in Vid Hrabar, ki so pred dvema tednoma Slovenijo popeljali do brona na svetovnem prvenstvu reprezentanc do 19 let. To bo zadnja akcija za 36-letnega Zorana Dragića in 34-letnega Eda Murića. Lani sta postala tehnološki višek v Cedeviti Olimpiji, a si hitro našla službi v Španiji, za njima je dobra sezona. Zoran in Edo sta vedno za reprezentanco dala vse in še več. Tu sta tudi zato, da svoje izkušnje, predvsem pa kult reprezentance, preneseta na svoje naslednike.

Ameriški pridih Reprezentanca bo tudi letos imela nekaj dodatnega ameriškega pridiha. Razloga sta vsaj dva. Donnie Nelson, eden najvplivnejših mož NBA, se je pridružil Košarkarski zvezi Slovenije kot zunanji svetovalec. Nelson pa ne bo edina okrepitev #mojtim to poletje. Del letošnjega strokovnega reprezentančnega štaba bo namreč pomočnik JJ Redicka v Los Angeles Lakers Greg St. Jean. Slednji je s slovensko košarko dobro povezan, saj je z reprezentančnimi trenerji krajše obdobje sodeloval med pripravami na eurobasket 2022, prav tako pa v Los Angeles Lakers ter prej v Dallas Mavericks tesno sodeluje z Luko Dončićem.

Brez Raše in Gogija

To je prvo evropsko prvenstvo brez nekdanjega generalnega sekretarja košarkarske zveze Raše Nesterovića, ki je dal pripeljati Kokoškova, Nesterović je bil zaslužen tudi za številne kadrovske poteze, ki so pomagale do naslova evropskih prvakov. Manjka tudi Goran Dragić, ki je bil leta 2017 motor ekipe, leta 2022 se je dal prepričati, da se vrne, a je poizkus Slovenije na evropskem prvenstvu klavrno propadel po šokantnem porazu v četrtfinalu proti Poljski. Verjeti je, da so se vsi tedanji in sedanji akterji slovenske reprezentance dovolj naučili, da napak iz leta 2022 ne ponovijo. Gorana ni več blizu reprezentanci in košarkarski zvezi.