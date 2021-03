Kaj smo storili, da smo takšne vrnili?

V knjižnice se po malem vrača življenje. Tudi v Knjižnici Otona Župančiča, največji enoti Mestne knjižnice Ljubljana – letos mineva 15 let, odkar ji je ljubljanska občinska oblast dodelila štiri nadstropja opuščenega Supermarketa v stavbi za že skoraj pozabljeno kavarno Evropa in jih preuredila v sodoben knjižni hram –, morajo upoštevati vse omejitve za preprečevanje širjenja epidemije. Od varne razdalje med knjižničarjem in dovolj vztrajno bralko ali bralcem, ki se je pripravljen postaviti v čakalno vrsto in upoštevati še druge zahteve s seznama varnostnih ukrepov, do razkuževanja...