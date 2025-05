Kaj se zgodi, ko človeške celice izpostavimo 5G? Prav nič

Kaj se zgodi s človeškimi celicami, izpostavljenimi signalom 5G? V zaprtem poskusu na Univerzi Constructor v Nemčiji (nekdanja Univerza Jacobs v Bremnu) so znanstveniki do 48 ur bombardirali človeške kožne celice z elektromagnetnimi valovi, ki so bili desetkrat močnejši od priporočene meje izpostavljenosti in kar je precej nad tistimi, ki jih proizvajajo oddajniki 5G. Rezultati so bili osupljivi: zgodilo se ni – nič. Poskus je bil najstrožji doslej in neposredno izpodbija mit, da brezžični signali 5G povzročajo škodo človeškemu telesu.

Mobilna tehnologija 5G je bila uvedena zaradi velike količine podatkov, ki se prenašajo po mobilnih omrežjih. V bistvu uporabljamo internetno tehnologijo bolj kot kdaj prej, in ko se ta uporaba povečuje, je več povpraševanja po višjih hitrostih, nižji zakasnitvi in ​​večji zmogljivosti. A nekateri so v tehnologiji 5G videli nekaj zloveščega.

Teorije zarot

Med pandemijo covida-19 so začele krožiti govorice o povezavi oddajnikov 5G s koronavirusom. Teorije zarot so se raztezale od tistih, ki so bili zaskrbljeni zaradi zdravstvenih posledic nevidnega sevanja, pa do tistih, ki so verjeli, da so bili stolpi 5G nameščeni kot tajni načrt, da bi nas vse spremenili v zombije. Širjenje teh prepričanj je večinoma temeljilo na napačnem razumevanju tehnologije in učinkov, ki jih imajo elektromagnetna polja na naše zdravje.

Nekateri se bojijo telekomunikacijskih stolpov. FOTO: Denis Balibouse/Reuters

Od trenutka, ko so se tovrstne teorije zarote začele širiti po spletu, so znanstveniki poudarjali, da nizkoenergijski radijski valovi, ki se uporabljajo v telekomunikacijah, ne proizvajajo ionizirajočega sevanja, ki povzroča raka ali druge bolezni (mobilni telefoni oddajajo t. i. radiofrekvenčno sevanje, ki je neionizirajoče). A kljub temu so bile resne raziskave o učinkih visokofrekvenčnih valov, kakršni uporabljajo pri 5G, deležne (pre)malo pozornosti.

Nizkoenergijski radijski valovi ne proizvajajo ionizirajočega sevanja, ki povzroča raka ali druge bolezni.

Najstrožja študija doslej

Nova nemška študija je poskušala to spremeniti in predstavlja študijo pod najstrožjimi pogoji, ki je bila kdaj izvedena na to temo. Ekipa raziskovalcev je vzela dve vrsti celic človeške kože – keratinocite (celice zunanje kože) in fibroblaste (celice, ki tvorijo vezivna tkiva) – in jih izpostavila elektromagnetnim valovom različnih frekvenc (27 GHz in 40,5 GHz). Te frekvence so znatno višje od tistih, ki jih proizvaja večina oddajnikov 5G, vendar je ekipa eksperimentirala tudi z njihovo intenzivnostjo. Uporabili so nihanja moči, spreminjala se je od relativno nizke izpostavljenosti do tiste, ki je bila 10-krat višja od dovoljenih mejnih vrednosti. Celice so valovanju izpostavili za dve uri in 48 ur.

Tehnologija 5G je popolnoma varna, pravijo raziskovalci z Univerze Constructor. FOTO: Univerza Constructor

Raziskovalci so med drugim izvedli sekvenciranje RNK celotnega genoma, da bi izmerili kakršne koli spremembe v genetski aktivnosti celic, a na koncu niso našli ničesar, kar bi vzbujalo skrb. »Naši rezultati z veliko jasnostjo kažejo, da v človeških kožnih celicah, tudi v najslabših razmerah, po izpostavljenosti ni opaziti pomembnih sprememb,« so pojasnili v študiji, objavljeni v strokovni reviji PNAS Nexus.

Njihove analize in ugotovitve zavračajo mite, napačne predstave in teorije zarot v zvezi z omrežji 5G. »Kljub ocenam Svetovne zdravstvene organizacije iz leta 2010 in nemškega nacionalnega toksikološkega programa je ta tema še vedno razširjena v medijih, javnem mnenju in politični sferi. To je deloma posledica nekaj izoliranih znanstvenih študij, ki so proizvedle nasprotne dokaze,« pojasnjujejo avtorji. »Zaradi našega močnega poudarka na zelo nadzorovanih eksperimentalnih razmerah in kombinatorični analizi upamo, da bomo zdaj vendarle končali to razpravo,« so zapisali nemški znanstveniki.