Kaj se zgodi, če nabildaš le eno roko

Simetrija mišic oziroma telesa je eno najpomembnejših meril za ocenjevanje na tekmovanjih v fitnesu in bodibildingu, že od nekdaj pa je splošno sprejeto, da je simetrični razvoj mišic bistvenega pomena za privlačno postavo. A vedno se najde kdo, ki izpodbija uveljavljene norme.

Uporabniki družbenih omrežij so v zadnjem času zagotovo naleteli na fotografijo ali video mladeniča, ki je treniral le eno stran telesa, s čimer je dosegel izrazito asimetričen videz. Devetnajstletnik, ki si je na omrežju TikTok nadel vzdevek @TheCrookedMon10, je nase opozoril že lani, ko je začel dokumentirati svojo pot preobrazbe, pri čemer je treniral le levo stran svojega telesa, s poudarkom na levi trapezasti mišici. Njegov neobičajni trening in posledično videz sta seveda začela pritegovati vedno več pozornosti, tem bolj ko se je razlika v velikosti med njegovima trapezastima mišicama povečevala. Danes, po več mesecih vadbe le ene strani telesa, je mladeničev videz, milo rečeno, osupljiv.

Mladenič je več kot pol leta treniral le levo roko s poudarkom na trapezasti mišici. FOTO: TikTok

Mladenič, ki so ga sledilci na TikToku poimenovali Trap Man, je svoj podvig beležil pod ključnikom #looksminimizing kot odgovor na trend #looksmaxxing, ki označuje proces maksimiranja telesnega videza. Zdelo se mu je, da je to vse, kar danes zanima večino mladih moških, zato se je odločil, da bo poskusil nekaj drugačnega. Kakor je pojasnil, so vsi govorili le o tem, da te simetrična mišičasta postava naredi priljubljenega, zato se je odločil storiti ravno nasprotno. »Zakaj? Čisto preprosto. Če sediš v ferrariju in brskaš po internetu, boš videl kup videoposnetkov o tem, kako izboljšati svoj videz. Vsi ti govorijo, da moraš narediti to in ono, da boš bolj privlačen in da boš dobil več žensk,« je dejal @TheCrookedMon10.

Zdaj ima že nov projekt: delal bo le na desni nogi. FOTO: TikTok

In tako je več kot pol leta treniral samo levo trapezasto mišico in dosegel osupljiv rezultat. Njegov nenavadni videz je na spletu sprožil kar precej polemik, pri čemer nekateri opozarjajo, da bi lahko tako nenavaden režim vadbe povzročil poškodbe in dolgoročne zdravstvene težave. Toda Trap Man se s tem ne obremenjuje in je že začel naslednji projekt: nekaj časa bo treniral samo desno nogo.