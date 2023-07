Kaj se dogaja z orkami? V zadnjem času postajajo napadalne

Kaj je povzročilo, da so orke, ti ljubki »ubijalski kiti«, ki so se ljudem po vsem svetu priljubili še v časih, ko so prikazovali filme o orki Willyju (Free Willy), v zadnjem času spremenile obnašanje in začele pogosteje napadati tudi jadrnice in manjše čolne. V jadralskem svetu je najbolj odmeval incident, ki se je zgodil lani poleti ob maroški obali, ko je član ekipe znanega jadralca Andree Fantinija, ki se je udeleževal znane jadralske regate okoli sveta Global40, opazil orko v neposredni bližini jadrnice. Fantini je pozneje pripovedoval, da je najprej videl samo kitov rep, kmalu za tem pa še, kako velika orka drvi naravnost proti njim. A ta kit ni bil sam, posadka je kmalu opazila še štiri, ki so obkolili jadrnico in začeli napadati krmilo. »Bilo je zelo čudno in kar zastrašujoče,« je potem razlagal Fantini.

Vse več bližnjih srečanj

Zlomljeno krmilo na jadrnici jadralca Andree Fantinija. FOTO: Getty Images

Fantini ni bil edini, ki se je začudil, kako to, da so orke, ki niso bile znane po tem, da bi bile agresivne do ljudi v svojem naravnem okolju, postale kar naenkrat tako napadalne. Po letu 2020 so v Sredozemskem morju in Atlantiku, zlasti okoli obal Iberskega polotoka, zaznali nekakšno čudno obnašanje ork. Te so začele kar zlepa zasledovati zlasti jadrnice in napadati ter lomiti njihova krmila. Po podatkih španske nevladne organizacije GTOA (Grupo de Trabajo Orca Atlantica – Delovna skupina za atlantsko orko), ki spremlja življenje in gibanje ork okoli Iberskega polotoka, so doslej letos zabeležili že več kot dvajset bližnjih srečanj med jadrnicami in kiti, lani pa so poročali o kar 207 podobnih srečanjih. Eden zadnjih takšnih »napadov« se je zgodil sredi minulega meseca, ko so španske pomorske oblasti prejele klic na pomoč posadke 20-metrske jadrnice Mustique, ki je plula pod britansko zastavo.

Orka se približuje gredlju. FOTO: Getty Images

Plovilo je na odprtem morju napadla skupina ork in preluknjala trup jadrnice. Ena od članic posadke je dogodek snemala s telefonom in kasneje posnetek objavila na družbenih omrežjih. Na njem se vidi, kako se jadrnici približata vsaj dve orki, ki jo obkrožata. Le nekaj trenutkov zatem pa so jo tako poškodovale, da je voda začela vdirati v plovilo. Na pomoč jim je priskočila španska pomorska reševalna služba. Nekaj dni po napadu se je na instagramu sicer oglasila še ena od članic posadke. Kot je zapisala, dogodek ni bil tako dramatičen, ko so sprva poročali. »Pluli smo od Azorov do Gibraltarja in ko smo pripeli v ožino, smo zagledali skupino ork. Ugasnili smo motor in več kot eno uro čakali, kiti pa so večkrat trčili v plovilo,« je zapisala in dodala, da so dogajanje na jadrnici spremljali dokaj mirno, brez panike.

Igra ali kaj drugega?

V približno istem času je orka napadla čoln v Severnem morju in dirkalni čoln v bližini Gibraltarja. Znanstveniki in poznavalci ta bližnja srečanja imenujejo interakcije, ker domnevajo, da so prej plod igrive narave teh kitov kot pa kakršnega koli sovražnega namena in ravnanja. Kot je pred kratkim za BBC dejal Alfredo Lopez Fernandez, raziskovalec ork iz GTOA, je sedanje obnašanje iberskih ork nenavaden fenomen. Do pred treh let so sicer občasno dobivali poročila, da so spremljale jadrnice in čolne, plavale pod njimi in se v zelo redkih primerih tudi zaletele v plovila ter naredile kakšno večjo škodo, celo potopile kakšen čoln, a to so bili zelo redki in izjemni primeri. To, kar se dogaja zdaj, pravi Fernandez, pa je nekaj povsem novega. Nekaj, česar niso bili vajeni.

Zdaj se dotikajo jadrnic in čolnov, jih potiskajo in poskušajo celo usmerjati njihovo plovbo. Kot je videti, pravijo poznavalci, poskušajo orke same potiskati plovila z glavo in telesom, ker pač teh novih »igračk« pač ne morejo držati z rokami.

Renaud de Stephanis iz organizacije CIRCE (Conservation, Information and Research on Cetaceans), ki že skoraj 30 let proučuje navade in obnašanje ork, pravi, da je zanje to navadna igra. »Ko vidijo jadrnico, priplavajo do nje, in potem potiskajo njeno krmilo toliko časa, da poči. To je zanje igra, nič več in nič manj. Če bi hoteli namerno potopiti takšno plovilo, bi to naredili v manj kot 10 minutah.«

Ne prav nedolžna srečanja

Orke imenujejo tudi morilski kiti, ki pa doslej še niso napadali ljudi. FOTO: Getty Images

Največ interakcij med orkami in plovili, praviloma gre za jadrnice, so za zdaj zaznali v bližini gibraltarske ožine, pa tudi vzdolž obal Portugalske, Španije, v zadnjem času pa tudi ob atlantski obali Francije in Maroka. Leta 2020 je bilo teh interakcij malo več kot 50, leta 2021 že 197 in lani 207. Lani in letos so potonile vsaj tri jadrnice za posledicami interakcij z orkami. Kajti če ti orka zlomi krmilo, se lahko zgodi, da v krmi jadrnice nastane luknja, skozi katero vdira v plovilo voda. Zato ta srečanja niso prav nedolžna.

207 interakcij med iberskimi orkami in plovili so zabeležili lani.

Podobno izkušnjo kot lani Fantini pred obalo maroškega mesta Tangier v bližini gibraltarske ožine je letos med jadralno dirko The Ocean Race doživel tudi Jelmer van Beek, skiper dirkalne jadrnice JAJO. »Tri orke so prišle do nas, plavale so naravnost na nas in začele butati v krmilo. Sicer je bilo impresivno videti tako lepe in mogočne živali, kot so orke, a takrat je bil to zelo nevaren trenutek za našo jadralsko ekipo na barki,« je pozneje razlagal van Beek.

3 jadrnice so lani in letos potonile zaradi posledic bližnjega srečanja z orkami.

Zakaj to počno?

Čeprav raziskovalci vedo za 35 iberskih ork, ki živijo v morjih okoli Iberskega polotoka, naj bi jih, kot predvidevajo, dejansko živelo okoli 50. A v bližnja srečanja s plovili je vključenih, po dosedanjem vedenju raziskovalcev, le kakšnih 15 ork. In kot je medijem povedal Lopez Fernandez, gre vedno za isto skupino. Špansko ministrstvo za okolje in organizacija CIRCE sta začela intenzivneje, tudi s pomočjo podvodnih kamer, opazovati gibanje in obnašanje ork. Z uporabo lažnih plovil z lažnimi krmili so začeli natančneje opazovati, kaj se dogaja. Za zdaj vedo, da se zaletavajo in potiskajo krmila, zaradi česar se ta zlomijo.

15 iberskih ork naj bi bilo najbolj vpletenih v interakcije s plovili.

Zakaj to počnejo, pa je še vedno neznanka. Lopez Fernandez pravi, da niso sovražno naravnane v svojem početju, čeprav sem ter tja zlomijo kakšno krmilo ali poškodujejo trup kakšnega čolna. »Vemo, da so orke zelo inteligentne živali z zelo kompleksnim obnašanjem. Vsekakor pa njihovo sedanje vedenje nima nobene zveze z agresijo, saj niso doslej niso napadle človeka ali ga kakor koli poškodovale.

Po njegovem mnenju gre za dve možni razlagi. Morda so pred štirimi leti odkrile nekaj novega za igro in zdaj to pač ponavljajo, ker se jim zdi to zabavno. To bi bilo značilno za mlade orke, ki sicer na splošno rade spremljajo vse vrste ladij in se igrajo v valovih, ki jih povzročajo med plovbo. Druga možna razlaga pa je, da bi lahko šlo za slabo izkušnjo s kakšno ladjo in zdaj poskuša družina ork z zaletavanjem v krmila preprečiti plovilom nadaljnjo pot.