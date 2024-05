Kaj se dogaja, ko počivamo

Kaj je sprostitveni odziv? To se zgodi, ko je parasimpatični živčni sistem odgovoren za telesne funkcije. Ta del vašega živčnega sistema uravnava delo organov in žlez, medtem ko ste v mirovanju.

Sprostitveni odziv se začne, ko se počutite varne. Lahko blokira učinke odziva telesa na stres. Te spremembe so dobre za duševno in fizično zdravje.

Stres sproži odziv »boj ali beg«, pospeši se utrip srca. Sprostitev pa daje telesu vedeti, da je varčevanje z energijo v redu. Sprosti se hormon, ki upočasni srčni utrip. Stresni hormoni lahko pospešijo srčni utrip in zožijo krvne žile. To začasno zviša krvni tlak. Nasprotno se zgodi, ko se sprostite. Če imate visok krvni tlak, lahko sprostitvene metode, kot je meditacija, pomagajo pri obvladovanju stresa in zmanjšajo možnosti za bolezni srca. Ko stres povzroči reakcijo »boj ali beg«, se prebava ustavi, sprostitev doseže ravno nasprotno. Prav tako zmanjša vnetje, ki lahko poškoduje črevesje.

Sprostitev daje telesu vedeti, da je varčevanje z energijo v redu. FOTO: Getty Images

Stres igra vlogo pri številnih prebavnih težavah, kot je sindrom razdražljivega črevesa. Pomirjujoče tehnike, kot sta globoko dihanje ali meditacija, lahko pomagajo blažiti simptome. Ko ste pod stresom, se dihanje pospeši, prehitro dihanje pa lahko povzroči omotico in šibkost. Sprostitev hitrost dihanja upočasni, tudi mišice se sprostijo. Napete so, ko se počutite ogrožene, bodisi zaradi medveda v gozdu ali lovljenja roka v službi. Običajno mišična napetost popusti, ko se umirite. Sprostitev ne odpravi bolečin, lahko pa nekoliko omili njeno jakost. Sproščene mišice manj bolijo. Sprostitev spodbudi možgane, da sproščajo endorfine, ki delujejo kot naravna zdravila proti bolečinam. Sprostitvene tehnike, kot je meditacija, zmanjšajo bolečino zaradi bolezni, kot so fibromialgija, migrena, kronična bolečina v medenici in sindrom razdražljivega črevesa.

Mišice so napete, ko se počutimo ogrožene.

Stresni hormoni lahko povzročijo povišanje krvnega sladkorja. Če imate sladkorno bolezen, je nujno obvladovanje stresa. Poskusite z meditacijo ali jogo; sprostitev lahko pomaga pri obvladovanju krvnega sladkorja, ne more pa nadomestiti zdravila. Zaradi dolgotrajnega stresa se telo težje bori proti okužbam, sprostitev pa lahko pomaga imunskemu sistemu okrevati. S staranjem je še bolj pomembno obvladati skrbi. Imunska funkcija namreč sčasoma naravno upade.

Pomembna je tudi kakovost spanca. Včasih ne morete zaspati, čeprav ste izčrpani. To je znak, da ste še vedno v načinu »boj ali beg«. Pomagajte si s sprostitvenimi tehnikami, včasih je dovolj že globoko dihanje, s katerimi boste pregnali nespečnost.