Kaj pomeni, če sanjamo o vodi?

Element vode je močno povezan s čustvi, zato ni presenetljivo, da to nakazujejo tudi sanje. Kot lahko v budnem življenju vidimo svoj odsev v vodi, nam voda v sanjah ponuja drugačno vrsto odseva. Splošno gledano slika naše čustveno stanje, saj so tudi čustva zelo »tekoča« in se spreminjajo. Stanje vode, kako se počutite v vodi ali ob njej ter kaj voda sama počne, običajno nakazuje, kaj so tiste reči, na katere morate biti pozorni. Sanje o vodi lahko predstavljajo tudi ustvarjalno ali duhovno plat.

Velikanski valovi

To običajno pomeni veliko preobremenitev. Takšni valovi (kot denimo cunami) grozijo s katastrofo in stvari vlečejo s seboj v morje. Morda gre za neko zelo čustveno preobremenjeno situacijo, ki grozi, da vas bo odvrnila od duševnega miru ali vam uničila rutino.

Poplava

Če sanjate o poplavnih vodah, to lahko pomeni, da je v vašem življenju neka situacija, ki postaja vse slabša in vas vsak dan bolj čustveno prizadeva. Kot voda narašča, se povečuje tudi vaša čustvena reakcija na vse, kar se dogaja.

Voda v hiši

V teh sanjah lahko hiša ali stanovanje z vodo, bodisi na tleh bodisi pritekajočo noter, predstavlja fluidnost nezavednih čustev in

(ne)zmožnost njihovega obvladovanja. Za tipične sanje o vodi v hiši je značilen občutek, da ste doma potopljeni v vodo ali da vidite vodo, ki spira celotno hišo. Te se pojavijo, ko so prisotni občutki strahu, tesnobe ali panike glede nečesa, kar se je ali se bo kmalu zgodilo. To lahko povzročijo tudi spomini na pretekle dogodke, ki so se zgodili v hiši. Toda na splošno je sanjski pomen vode v hiši povezan z zaskrbljenostjo in strahovi: negativno energijo, pri čemer voda predstavlja resnične skrbi, ki jih nezavedni um poskuša spraviti na površje.

Utopitev

Kot druge sanje o smrti so tudi te lahko povezane s preteklim življenjem. Lahko gre za področje v vašem življenju, kjer se počutite, kot da se metaforično utapljate, saj recimo tudi rečemo, da se utapljamo v delu.

Dež

Če sanjate o dežju, so to pogosto neposredne podobe, povezane z vašimi čustvi, še posebno s solzami. Če ste sredi hudourniškega naliva, se lahko spopadate z veliko žalostjo ali žalovanjem. Če stojite na soncu in je rahla ploha, so lahko solze veselja ali pozitivna čustva.

Kalna ali čista voda

Če sanjate o blatni ali stoječi vodi, mlaki ali motnem ribniku, je to znak žalosti. V sanjah običajno predstavlja nekaj vznemirljivega ali negativnega, kar umaže sicer čisto psiho. Lahko nakazuje negativno razpoloženje, čista voda pa po drugi strani pomeni, da se počutite čustveno jasne in lahko dobro »vidite« stvari.

Zaprta voda

Takšne sanje so lahko povezane s tem, kako dobro zadržujete svoja čustva. V nasprotju z ogromnim odprtim oceanom lahko sanje o nečem, kot je akvarij, pomenijo, da obvladujete svoja čustva, lahko pa tudi simbolizirajo, da svoja čustva ohranjate »ustekleničena« ali celo potlačena. To še posebno velja, če je akvarij videti neurejen ali mirujoč, kar pomeni, da niste skrbeli za svoje čustveno dobro počutje.

Žeja

Če sanjate, da pijete vodo ali da ste žejni, ste morda dejansko dehidrirani. Simbolično pa takšne sanje govorijo tem, da se želite pomladiti in osvežiti, morda ste zdolgočaseni in iščete svežino.

Ribe

Ko se ta zelo pogosti duhovni in verski simbol pojavi v sanjah, je pogosto v vodi. Sanje o ribah so lahko povezane z nosečnostjo ali plodnostjo, lovite nekaj v življenju, počutite se kot riba brez vode, odvisno od tega, kaj riba počne. Lahko gre za ustvarjalno plodnost, pri čemer ribe v tem primeru predstavljajo nekaj, kar ustvarjate iz svoje »čustvene pokrajine«, ki jo v sanjah predstavlja voda.

Druge živali v vodi

Poleg rib se lahko v sanjah v vodi pojavijo druge živali. Če gre za strašne živali, kakršni sta aligator ali morski pes, to pogosto kaže strah. Če se stvari dvigajo na površje, lahko to pomeni, da nekaj v vas plava na površje.

Potovanje po vodi

Včasih sanjamo, da nekam potujemo, in v primeru potovanja čez vodo s čolnom ali ladjo je to pogosto povezano z odnosi. Ladja ali čoln govorita o razmerju, ker potujeta po vodi, ki običajno predstavlja čustveni jaz.

Dihanje pod vodo

To je lahko znak, da se soočate z nečim, kar je čustveno zelo težko, vendar to dobro obvladate in veste, da boste prestali.

Padec v vodo

Po Freudu gre za nezavedne želje in strahove, zato morda tudi to predstavlja potlačena čustva, lahko pa gre za neke vrste krst, ki vam ponuja svež začetek, duhovno očiščenje, morda pa poskušate pobegniti pred odgovornostmi v svojem življenju. U. J.