Kaj je na koordinati 0,0?

Ste se kdaj vprašali, kaj je na koordinati 0° zemljepisne širine in 0° zemljepisne dolžine? Oziroma kako so bile te koordinate sploh določene? Pa poglejmo.

Pred dogovorom o koordinatnem sistemu je bila navigacija nekoliko zapletena. Seveda je bila še vedno mogoča, vendar se države niso strinjale, kje naj bi bil t. i. začetni poldnevnik – točka, kjer je zemljepisna dolžina določena na 0°. Francija je objavila zemljevide z ničelnim poldnevnikom, ki je potekal skozi Pariz, Kitajska pa je ustvarila zemljevide z začetnim poldnevnikom, ki je tekel skozi Peking, kar je bila prava mora za vse, ki so želeli potovati po svetu. Skratka, večina držav je vztrajala, da mora ničelni poldnevnik potekati skozi njihovo državo, in ga postavila na (zanje) priročnih nič stopinj zemljepisne dolžine.

Koordinata 0,0 FOTO: Google zemljevidi

Na mednarodni konferenci o poldnevnikih v Washingtonu leta 1884, ki jo je sklical ameriški predsednik Chester Arthur, so se astronomi in predstavniki 25 držav lotili odločanja o univerzalnem začetnem poldnevniku, da bi odpravili zmedo. Na konferenci so ugotovili, kako priročno bi bilo določiti Kraljevi observatorij v Greenwichu v Londonu kot ničelni poldnevnik, kjer bi bila določena mednarodna datumska meja, saj je skoraj v celoti potekal po morju.

Ta zdaj označuje ničelno dolžino, črto, ki poteka od vrha planeta do dna in ločuje vzhod od zahoda. Določitev 0 stopinj zemljepisne širine je bila nekoliko manj sporna (čeprav jo je bilo težje določiti, saj je zahtevala veliko astronomije), saj je to črta okoli ekvatorja.

Kaj je torej na koordinati 0,0? Kot rečeno, začetni poldnevnik poteka predvsem po morju. Koordinata 0,0 poteka tudi po vodi, natančneje skozi Gvinejski zaliv, tik ob zahodni obali Afrike v vzhodnem tropskem Atlantskem oceanu. Vendar pa je tam nekaj, kar jo označuje. To območje je v šali na digitalnih zemljevidih postalo znano kot Null Island oziroma otok Ničla, na kar je javnost opozorila, potem ko so ga prostovoljni geografi pri Natural Earth ročno narisali na svoj javno dostopni zemljevid.

»Null Island je izmišljeni otok velikosti enega kvadratnega metra, ki leži ob Afriki, kjer se križata ekvator in začetni poldnevnik,« so zapisali pri Natural Earth. »Ker je centriran na 0,0 (ničelna zemljepisna širina, ničelna zemljepisna dolžina), je uporaben za označevanje napak geokod, ki jih večina kartografskih storitev usmerja na 0,0.«

Boja Postaja 13010 – Duša je del meteorološkega sistema PIRATE. FOTO: Graham Curran/Wikimedia Commons, CC BY-SA 4.0

A dejansko je tam osamljena boja, znana kot Postaja 13010 – Duša (Station 13010 – Soul). Ta in 16 drugih boj sestavljajo meteorološki sistem Prediction and Research Moored Array in the Atlantic (PIRATA), ki spremlja dejavnike, kot so temperatura, vlažnost in hitrost vetra, ter na podlagi tega ustvarja vremenske napovedi in podnebne modele. Ni slabo za bojo z najbolj zaželenimi koordinatami na planetu.