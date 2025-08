Jutro ob morju je darilo sebi

Zbuditi se ob morju je nekaj posebnega. Zrak je še hladen, sonce lenobno pogleda izza obzorja, valovi pa šepetajo, kot da bi vedeli, da je svet še napol speč. V takem trenutku ne potrebujemo zapletene meditacije, navodil iz aplikacij, pač pa le nekaj tišine, občutek telesa in pripravljenost, da se za trenutek ustavimo – in preprosto smo.

Sproščanje ob morju ni rezervirano samo za jogiste in mojstre čuječnosti. Vsakdo si ga lahko ustvari. Pravzaprav je prav za navadne ljudi še posebno dragoceno – ker se v vsakdanjem življenju redko zares umirimo. Jutro na dopustu je idealen čas, ko lahko telo, ki je sicer vsak dan ujeto v urnike, dobi priložnost, da diha s svojim ritmom.

Začnemo preprosto: poiščemo miren kotiček. Morda na pomolu, ob obali ali v senci borovcev, kjer lahko sedimo ali stojimo. Ni pomembno, kako smo videti. Pomembno je, da smo – prisotni. Prvi korak je, da opazimo svoje telo. Stopala, ki se dotikajo tal. Hrbet, ki ga počasi poravnamo. Ramena, ki jih zmehčamo. Roke, ki jih položimo na kolena ali pustimo ob telesu. Vse to naredimo brez napora, brez pričakovanj. Potem pride dih. Vdih skozi nos, dolg in počasen. Izdih skozi usta, z občutkom, da nekaj spuščamo. Misli še ne bodo tihe, a to ni težava. Opazujemo jih kot valove – pridejo, grejo. Ne sodimo jih, ne borimo se z njimi. Samo dihamo. Če pomaga, si v mislih šepetamo: »Vdih – sem tukaj. Izdih – je v redu.«

Ko začutimo, da je dovolj – preprosto končamo.

Morda bomo po nekaj minutah začutili željo po gibanju. Ne gre za telovadbo, temveč za raztegovanje z zavedanjem. Roke nežno dvignemo proti nebu in jih spustimo. Zasukamo trup levo in desno. Naredimo nekaj počasnih krogov z glavo in rameni. Telo samo pokaže, kaj potrebuje – mi mu le sledimo. Vse poteka v ritmu z dihom.

Zvok valov nas pri tem ves čas podpira. Ne moti, ampak vodi. Postane sidro pozornosti. Če nam misli uidejo – ni panike. Vrnejo se lahko z naslednjim vdihom. Če zapremo oči, še bolje. Sonce nežno greje obraz, svetloba je topla, ne ostra. Čas izgubi pomen.

Ko začutimo, da je dovolj – preprosto končamo. Brez dosežkov, brez ciljev. Morda bomo po takem jutru v dan stopili z več notranje tišine. Morda bomo opazili več stvari. Ali pa preprosto čutili, da dihamo nekoliko bolj svobodno.

In to je bistvo: jutranje sproščanje ob morju ni vaja, temveč darilo sebi. Ni treba znati ničesar, da bi ga prejeli – treba je le dovoliti, da nas morje nauči biti.