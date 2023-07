Jurij Hudolin: Lepa ženska je muzej sodobne umetnosti

V njegovi novi knjigi, ki je izšla pri založbi Beletrina, se življenje med Istro in Ljubljano suče med ljubeznijo in nenehnim iskanjem ženske družbe. In tukaj je še ena podobnost z glavnim junakom, saj tudi Jurij živi med Istro in Ljubljano, medtem ko je najin pogovor potekal na pol poti, v Novi Gorici. Na pogovor je prišel oblečen kot gospod, a ker je bil zelo vroč dan, ga najprej povprašam, kako preživlja najtoplejši letni čas. »Poleti sem večinoma na vrtu. Zadnjih deset let urejam vrt vse leto, saj veliko časa preživim v Istri. Tam rastejo oleander, limone, pomaranče, oljke, rožmarin, sivka...