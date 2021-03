V Mariboru leta 1973 rojeni Jurij še vedno živi v Los Angelesu in deluje v Hollywoodu, zaigral je v nekaj celovečercih, najbolj znan pa je po nastopih v videospotih svetovnih zvezdnikov, kot so Lady Gaga, Enrique Iglesias in Jennifer Lopez. Še danes v svetovnih medijih o njem pišejo kot o moški muzi Lady Gaga iz videa Bad Romance, kjer je zaigral glavno vlogo, in sicer postavnega mogotca z zlato masko. Vikend je preživel z lepotico Pamelo Anderson, na rojstnodnevno zabavo mu je prišel voščit oskarjevec Cuba Gooding Jr., zabaval se je s košarkarjem Tonyjem Parkerjem in še bi lahko naštevali dog...