  • Delo d.o.o.
  • Tema
    Rubrike
    Podkasti
    E-novice
    Naročnine
    Tiskane izdaje
    Enigmatika

    Novice

    SlovenijaSvetKarikatureKolumneKmetijske novice

    Kronika

    DomaNa tujem

    Bulvar

    Domači tračiTuji tračiGlasba in film

    Ona

    Aktivni in zdraviAstroStilIzletSvetovalnicaPrazničnoPoletje s SN

    Bizarno

    Šport

    TekmeOdmeviTimeout

    Bralci

    Pošljite predloge in fotografije

    Horoskop

    Nedeljske novice

    Polet

    Suzy

    LOVKE

    Jure Novak je včasih režiral predstave, zdaj režira celo hišo

    Umetnost razume kot prostor dialoga, kjer se srečujejo raznoliki pogledi, čustva in misli. Njegova vizija Cankarjevega doma je usmerjena v prihodnost, trajnost, v gradnjo mostov.
    Jure Novak ostaja pragmatik in sanjač, ki verjame v moč kulture, da oblikuje skupnost. FOTO: Igor Modic

    Jure Novak ostaja pragmatik in sanjač, ki verjame v moč kulture, da oblikuje skupnost. FOTO: Igor Modic

    Jure Novak in Danica Lovenjak FOTO: Igor Modic

    Jure Novak in Danica Lovenjak FOTO: Igor Modic

    Njegova vizija je, da Cankarjev dom ostane prostor, kjer se lahko zgodi vse. FOTO: Igor Modic

    Njegova vizija je, da Cankarjev dom ostane prostor, kjer se lahko zgodi vse. FOTO: Igor Modic

    Jure Novak ostaja pragmatik in sanjač, ki verjame v moč kulture, da oblikuje skupnost. FOTO: Igor Modic
    Jure Novak in Danica Lovenjak FOTO: Igor Modic
    Njegova vizija je, da Cankarjev dom ostane prostor, kjer se lahko zgodi vse. FOTO: Igor Modic
    Danica Lovenjak
     27. 9. 2025 | 17:00
    8:35
    A+A-

    Ko je oktobra lani Jure Novak prevzel vodenje Cankarjevega doma, je vstopil v prostor, kjer se križajo umetnost, znanost in družbeni dialog. To ni zgolj kulturna ustanova – je simbol, stičišče in ogledalo časa. Za nekoga, ki prihaja iz gledališča, kjer je bil vajen ustvarjati v intimnem krogu ekipe in uprizoritve, pomeni prevzeti odgovornost za tako razvejano institucijo popolnoma novo poglavje režije. Dve desetletji je gradil kariero kot režiser, performer, avtor in producent, hkrati pa se je preizkušal v vlogah umetniškega vodje in direktorja. Filozofija in sociologija kulture, ki ju je študiral, sta mu dali širino, ki jo danes spretno povezuje s pragmatičnim vodenjem. Nova sezona Cankarjevega doma je za Novaka priložnost, da svojo vizijo prelije v konkreten program. »Sezona 2025/26 je zastavljena ambiciozno in široko. Prav vse načrtovane dogodke, od največjih koncertnih in gledaliških poslastic do predavanj in pogovorov, so naši področni vodje premišljeno in skrbno umestili v program. Rekel bi, da je drzna in presenetljiva prav smelost in raznolikost vsebin, ki jih pripravljamo za obiskovalke in obiskovalce,« zadovoljno pove.

    Naš skupni dom

    Ko ga vprašam, kateri projekti mu letos osebno največ pomenijo, mu obraz zažari. »Lagal bi, če ne bi priznal, da se zelo veselim nekaterih predstav iz abonmaja Veličastni in srečanj z gledališkimi ustvarjalci. Prav tako sem že zdaj ponosen na naše lastne produkcije in koprodukcije s slovenskimi institucijami in umetniki. Eden od vrhuncev sezone bo prav gotovo muzikal Orfej in Evridika, ki ga pripravljamo z Mestnim gledališčem Ljubljanskim in Zavodom En-knap. V okviru Zlatega abonmaja pa se poleg vsega ostalega veselim, da se bo na odru Gallusove dvorane prvič predstavil estonski nacionalni simfonični orkester s poklonom enemu najvidnejših skladateljev zadnjih desetletij, Arvu Pärtu. V Srebrnem abonmaju bomo gostili kvartet odličnih tolkalcev, med katerimi velja posebej izpostaviti Simona Klavžarja, s programom, posvečenim Philippu Glassu. Nemogoče je našteti vse zares presežne in v mednarodnem kontekstu relevantne dogodke, res jih bo veliko! Lahko pa povabim obiskovalke in obiskovalce, da jih doživijo z nami!«

    Njegova filozofija gradnje mostov med različnimi umetniškimi zvrstmi se kaže tudi v programski zasnovi. »Predvsem humanistična in kulturnovzgojna programa sta tista, ki se ves čas prepletata in zrcalita z ostalimi, posamezne vsebine in dogodke spremljamo z razstavami, precej programa pa je razmeščenega v tematske sklope in programske fokuse, kjer se v letošnji sezoni osredotočamo na Brechta, Cankarja in Kosovela.« Med drznimi potezami in umetniško vizijo se pogovor prevesi k občinstvu, in njegov ton postane mehkejši, skoraj oseben. »Čustva in intelekt naši gostje prej prinašajo, kot odnašajo,« odgovori z nasmehom na vprašanje, kaj si želijo, da obiskovalci odnesejo iz Cankarjevega doma. »Ampak v raznolikem programu so priložnosti tako za zabavo kot za premislek, lahko bodo potočili solzo ali se do solz nasmejali. Ne glede na vrsto čustev, ki jih vzbudimo, pa je naš cilj, da se pri nas počutijo odlično, da se radi in pogosto vračajo. Da je Cankarjev dom dom kulture in umetnosti, in hkrati naš, skupen.«

    Čustva in intelekt naši gostje prej prinašajo, kot odnašajo.

    Umetniška kariera v prostem času

    Cankarjev dom pod njegovim vodstvom želi biti vse – prostor razprave, zabave, refleksije. »Naša centralna simbolna in kulturna pozicija nam narekujeta, da morajo med našimi stenami in pred njimi mesto najti prav vsi aspekti družbenega življenja. Pogosto se moram zvečer odločati, ali grem na koncert, okroglo mizo, otvoritev razstave ali na filmsko projekcijo. Vsem zvrstem se poskušam posvečati enakomerno. Gotovo pa smo prostor dialogov, kjer se srečujejo prav vsi svetonazori, estetike in ideje.«

    O svojem načinu vodenja spregovori brez patosa, a z občutkom za odgovornost. »Cankarjev dom je nedvomno zelo kompleksna ustanova, že zaradi žanrske raznolikosti. Manj, kot bi si želel, imam neposrednega stika z ustvarjalnimi procesi, vajami, snovanji. Sem pa potem vsakič znova navdušen, ko se udeležim naših dogodkov. Vedno do sedaj, kot režiser, kot umetniški vodja in kot direktor, sem vodil ekipe k jasnim skupnim ciljem, samo da so bile to včasih predstave, zdaj pa 'režiram' celo hišo. Že ko sem umetniško vodil gledališča, sem se držal pravila, da moram k sodelovanju vabiti najboljše umetnike, take, ki jih spoštujem ali jim ustvarjalnost celo zavidam. Upam si trditi, da Cankarjev dom v zasledovanju odličnosti ne sklepa kompromisov.«

    Iz njegovih besed je čutiti, da umetniška strast v njem še vedno živi. »Ob nastopu funkcije sem umetniško kariero zavestno odmaknil na stran, v prosti čas. Moje delo je preodgovorno, da se mu ne bi v celoti posvečal.« S posebno toplino govori o ljudeh, s katerimi dela. »Zaposlenim po najboljših močeh zagotavljamo izobraževanja, delovna sredstva in vzdušje, da so svojim izzivom kos in da jim je delo v veselje. Navdušen sem nad dejstvom, kako pripadni so naše sodelavke in sodelavci. Moraš pa za tako trdo delo vseeno biti malo 'poseben',« priznava v smehu in dodaja, da lahko sodelavcem popolnoma zaupa.

    Nagovarjanje mladih

    V prvi vrsti Novak verjame v moč umetnosti, da se nas dotakne, in poudarja, da tako, kot je lahko posamezno delo šokantno ali provokativno, je lahko drugo premišljeno, subtilno ali sentimentalno. Na temo odnosa Slovencev do kulture ostaja realen, a optimističen. »Glede na zasedenost naših dvoran in zanimanje za naše programe bi rekel, da smo Slovenci kulturen narod. Je pa res, da statistike obiskanosti na nivoju države ali recimo bralne kulture niso najbolj spodbudne. Gotovo je zelo pomembno nagovarjanje mladih in temu v Cankarjevem domu posvečamo posebno pozornost.«

    Ko poskuša poiskati prakso, ki bi najbolje odražala duh Slovenije, za trenutek obmolkne. »Uf. Ne bi mogel. Prav v vseh zvrsteh imamo vrhunske umetnice in umetnike, mednarodno uveljavljene mojstrice in mojstre. Bolj ponosni bi morali biti nanje!« Povprašam ga o literaturi in umetnosti, ki ga je v zadnjem letu najbolj nagovorila – njegov spomin se zadrži pri osebnih in profesionalnih mejnikih. »Zelo se me je dotaknila nedavno zaključena razstava Nicka Brandta v naši galeriji. Osebno tudi razstava o Dušanu Jovanoviću, ki je bil moj profesor na AGRFT. Berem manj, kot si želim, v zadnjem času sem prebiral veliko distopij.« Tudi njegova akademska podlaga se na poseben način zrcali v vodenju. »Zadnjič smo stali pred vhodom g. Mitja Rotovnik, direktor kulturno-umetniškega programa Peter Baroš in jaz. Ugotovili smo, da smo vsi trije študirali filozofijo in sociologijo. Nekaj bo že na tem.«

    Prav v vseh zvrsteh imamo vrhunske umetnice in umetnike, mednarodno uveljavljene mojstrice in mojstre. Bolj ponosni bi morali biti nanje!

    Njegova vizija je, da Cankarjev dom ostane prostor, kjer se lahko zgodi vse. »Moja dolžnost je, da Cankarjev dom ostane stabilen, ambiciozen in odprt, prepričan sem, da bomo v petih letih zasnovali in izpeljali mnoge velike zgodbe in nagovorili nove generacije. Zadovoljen bom, če bo Cankarjev dom prav vse navduševal in izzival, tako kot po letu dni navdušuje in izziva mene.« In morda je prav v tem skrita lepota njegovega vodenja – v zavedanju, da umetnost vedno znova presega okvirje, da kulture ni mogoče ujeti v sezonske kataloge. Cankarjev dom pod njegovim vodstvom ostaja, kar je vedno bil: skupni dom slovenske kulture, prostor, kjer se stikajo srca in misli, preteklost in prihodnost.

    Več iz teme

    kulturaCankarjev domumetnostJure Novak
    ZADNJE NOVICE
    18:28
    Ona  |  Astro
    REGRESIJA

    Kdo smo in od kod prihajamo? Tu je odgovor regresoterapevtov

    Z vidika duše sta trpljenje in obilje drugače dojeta koncepta kot na Zemlji.Utelešamo se, da poravnamo čim več karme v enem življenju.
    27. 9. 2025 | 18:28
    18:00
    Nedeljske novice
    TENIS

    Najprej Šeško, zdaj Kaja

    Po koncu kariere se je Nik Razboršek zapisal trenerstvu: pod njegovo taktirko se med svetovno elito vrača Juvanova.
    27. 9. 2025 | 18:00
    18:00
    Ona  |  Astro
    ASTROLOGIJA

    Zvezdni odsev: zaradi ene stvari lahko pride do nestrpnosti in prehitrih reakcij

    Dan za raziskovanje in osebno rast.
    27. 9. 2025 | 18:00
    17:45
    Bizarno
    NEZNANI LETEČI PREDMETI

    Šok na nebu: tri žareče krogle v popolnem trikotniku, so se vrnili skrivnostni droni?

    Nekateri uporabniki so poročali, da so podobne pojave v zadnjih dneh opazili po vsem svetu.
    27. 9. 2025 | 17:45
    17:09
    Bulvar  |  Domači trači
    SLOVO OD TINKE

    Alenka Kesar žaluje: »Tako zelo radi smo te imeli« (FOTO)

    Sporočila je, da njihove muce Tinke ni več.
    27. 9. 2025 | 17:09
    17:00
    Nedeljske novice
    LOVKE

    Jure Novak je včasih režiral predstave, zdaj režira celo hišo

    Umetnost razume kot prostor dialoga, kjer se srečujejo raznoliki pogledi, čustva in misli. Njegova vizija Cankarjevega doma je usmerjena v prihodnost, trajnost, v gradnjo mostov.
    27. 9. 2025 | 17:00

    Nekatere najpomembnejših zgodb smo ustvarili z vašo pomočjo.

    Delite z nami svojo zgodbo na varen način.Pošljite nam zgodbo
    Story
    Logo
    IZBRANO ZA VAS
    Logo
    IZBRANO ZA VAS
    Promo
    Novice  |  Slovenija
    Ogrevanje

    Kako pozimi doma ohraniti čist zrak in nizke stroške ogrevanja?

    Klasično prezračevanje pogosto prinaša toplotne izgube in višje stroške. Učinkovita rešitev je pametno prezračevanje.
    Promo Slovenske novice23. 9. 2025 | 09:44
    Promo
    Ona  |  Stil
    AVTOMOBILIZEM

    Večno vprašanje: kakšne so koristi dobrega hibrida?

    V avtomobilskem svetu ni več dovolj, da je vozilo zgolj zmogljivo in udobno. Danes imajo vozniki in potniki bistveno večja pričakovanja kot nekoč.
    Promo Slovenske novice22. 9. 2025 | 09:23
    PromoPhoto
    Novice  |  Slovenija
    Zavarovanje

    Leto negotovosti: čez noč izginilo 93 % prihodkov, vseeno sledila rast

    Ukinitev dopolnilnega zavarovanja in preobrazba sta Vzajemno potisnili pred velik izziv, a vseeno se je izpad 93 % prihodkov končal z rastjo, digitalnim pospeškom in jasnimi načrti.
    Promo Slovenske novice22. 9. 2025 | 09:38
    Promo
    Novice  |  Slovenija
    Pomoč starejšim

    Skrbite doma za bližnjega? Te informacije vam bodo olajšale nego

    Skrb za partnerja, starše, stare starše ali druge bližnje v domači oskrbi ni le velika odgovornost in fizično zahtevna naloga – je tudi čustven izziv.
    Promo Slovenske novice25. 9. 2025 | 10:53
    Promo
    Šport  |  Timeout
    INTERVJU

    »Do takrat sem delala vse za to, da moja invalidnost ostane skrita pred svetom«

    Tija Vrhovnik, reprezentantka v odbojki sede, o moči športa, vključevanju in misiji v Tanzaniji.
    23. 9. 2025 | 13:01
    Promo
    Novice  |  Slovenija
    Pomoč na domu

    Pomoč na domu kot temelj sodobne skrbi za kakovost življenja

    Slovenska družba se, podobno kot številne evropske države, spopada z izrazitim staranjem prebivalstva.
    Promo Slovenske novice23. 9. 2025 | 11:33
    Promo
    Novice  |  Svet
    Energetika

    Prihodnost je tukaj: Sønderborg pokazal, kako je zeleni prehod videti v praksi

    Sønderborg je na Rethink Cities Summitu dokazal, da je zeleni prehod več kot vizija, je uresničljiv cilj z rešitvami, ki že delujejo v praksi.
    Promo Slovenske novice26. 9. 2025 | 09:51
    PromoPhoto
    Novice  |  Slovenija
    Zrak

    Povezava med onesnaženim zrakom in upadom kognitivnih sposobnosti: Kako PM₂,₅ delci vplivajo na nas?

    Slaba kakovost zraka v zaprtih prostorih zmanjšuje pozornost ter povečuje tveganje za alergije in motnje spanja.
    Promo Slovenske novice19. 9. 2025 | 09:24
    PromoPhoto
    Ona  |  Svetovalnica
    PREZRAČEVANJE

    Preprosta sprememba, ki vas lahko zaščiti pred plesnijo

    Sodobni prezračevalni sistemi poskrbijo za zdrav in svež zrak v vašem domu – brez prepiha, hrupa in energijskih izgub.
    25. 9. 2025 | 11:01
    PromoPhoto
    Novice  |  Slovenija
    Zrak

    Ali je zrak v stanovanju bolj strupen kot zunaj?

    Zrak je neviden spremljevalec našega vsakdana. Žal se večinoma ne zavedamo, kako močno lahko vpliva na naše zdravje in počutje.
    Promo Slovenske novice22. 9. 2025 | 08:35
    PromoPhoto
    Novice  |  Slovenija
    ZAVAROVANJE

    Ko ima otrok več dni visoko vročino ...

    Zavarovalnica Generali z Nezgodnim zavarovanjem otrok in mladine do 26. leta in zdravstvenim zavarovanjem Specialisti z asistenco omogoča brezskrbnost otrok.
    26. 9. 2025 | 13:17
    PromoPhoto
    Novice  |  Slovenija
    Plemenite kovine

    Kaj na trgu zlata lahko pričakujemo v prihodnosti?

    V zadnjih letih vrednost naložbenega zlata strmo raste. Po napovedih številnih strokovnjakov naj bi se takšen trend nadaljeval.
    Promo Slovenske novice26. 9. 2025 | 11:54
    Promo
    Novice  |  Slovenija
    MLADI UPI

    Prijave so odprte: tudi letos izbirajo mlade talente

    Mladi upi 2025 prinašajo najmanj 50.000 evrov podpore perspektivnim športnikom, parašportnikom, umetnikom in znanstvenikom.
    26. 9. 2025 | 09:51
    Promo
    Novice  |  Slovenija
    ZAVAROVANJE

    »Ko sem potreboval ultrazvok srca, sem že v nekaj dneh prejel več možnih terminov«

    Zanesljiv dostop do zdravnikov postaja eden najbolj cenjenih zaposlitvenih privilegijev.
    3. 9. 2025 | 15:16
    Promo
    Ona  |  Izlet
    NAMIG ZA IZLET

    Na brezplačni koncert v Novo Gorico

    Doživite Novo Gorico na popolnoma nov način – ob okusih, ki brišejo meje, vrhunskih vinih, kuharskih šovih in nepozabni glasbi pod zvezdami.
    Promo Slovenske novice22. 9. 2025 | 09:38
    PromoPhoto
    Novice  |  Slovenija
    Pametne naprave

    Huawei predstavil svoje najbolj inovativne izdelke

    Huawei je v petek, 19.9. pod geslom »Ride the Wind« v Parizu gostil predstavitveni dogodek inovativnih izdelkov.
    Promo Slovenske novice22. 9. 2025 | 08:39
    PromoPhoto
    Novice  |  Slovenija
    Pametne naprave

    NOVO tudi pri nas. Ob nakupu pametne ure serije Huawei Watch GT 6 prejmete darilo!

    Pravkar predstavljene pametne ure serije Huawei Watch GT 6 so že dostopne tudi pri nas. Če se za nakup odločite do 31. oktobra, kot darilo prejmete brezžične slušalke Huawei FreeBuds 3 SE.
    Promo Slovenske novice24. 9. 2025 | 08:11
    Promo
    Novice  |  Slovenija
    Samozavest

    Samozavest ni darilo, s katerim se rodimo – je veščina, ki jo lahko treniramo

    Ste vedeli, da več kot polovica ljudi prizna, da jih je pomanjkanje samozavesti že stalo priložnosti za napredovanje?
    Promo Slovenske novice24. 9. 2025 | 08:09
    Promo
    Ona  |  Svetovalnica
    KLIMATSKA NAPRAVA

    Zakaj je ta rešitev prepričala tudi ZPS

    Ko pomislimo na klimatsko napravo, si večina najprej predstavlja poletno vročino in prijetno hlajenje.
    19. 9. 2025 | 12:21
    PromoPhoto
    Novice  |  Slovenija
    Elektrika

    Več kot 300 evrov letnega prihranka z eno potezo

    Mala podjetja lahko prihranijo več kot 300 evrov letno. Petrol ponuja enoletno vezavo akcijske cene in preprosto pot do stabilnejših stroškov poslovanja.
    22. 9. 2025 | 07:55
    PromoPhoto
    Novice  |  Slovenija
    PROTIPOPLAVNA ZAŠČITA

    Hidroenergija, ki rešuje življenja – slovenski model poplavne zaščite

    Večnamenska zasnova HE spodnje Save združuje proizvodnjo čiste energije, protipoplavno zaščito in dolgoročno prilagajanje na podnebne spremembe.
    26. 9. 2025 | 14:49
    Promo
    Ona  |  Stil
    TRETJA GENERACIJA

    »Ne razumem vas!« Je to konec jezikovnih ovir?

    Telemach svojo vizijo dostopne tehnologije uresničuje z novo generacijo naprav, ki združujejo napredne funkcije in prijazno uporabniško izkušnjo po ugodni ceni.
    24. 9. 2025 | 10:33
    PromoPhoto
    Novice  |  Slovenija
    ENERGETSKA UČINKOVITOST

    Domača inovacija, ki zniža račune za elektriko tudi do 600 kWh na leto

    Iščete način, kako zmanjšati stroške in prevzeti nadzor nad porabo energije?
    18. 9. 2025 | 10:25
    Promo
    Novice  |  Slovenija
    Varčevanje

    Ugodni nakupi: Kje si lahko zagotovite vrhunske izdelke po najnižji ceni

    S preprostimi rešitvami lahko privarčujete, ne da bi se pri tem morali odpovedali udobju, kakovosti in izdelkom, ki jih imate radi.
    Promo Slovenske novice18. 9. 2025 | 09:06
    Promo
    Ona  |  Svetovalnica
    TALNE OBLOGE

    Odkrijte vse prednosti vinilnih oblog

    Izbira prave talne obloge je ključna za udobje, estetiko in funkcionalnost doma, zato je pametno o njej skrbno premisliti.
    22. 9. 2025 | 08:33
    PromoPhoto
    Ona  |  Aktivni in zdravi
    RECEPT

    Tako boste pripravili odlično japonsko specialiteto

    Od sušija do ramna: odkrijte skrivnosti japonske kulinarike, ki jih lahko preprosto poustvarite doma.
    24. 9. 2025 | 15:31
    Promo
    Novice  |  Slovenija
    Telefonija

    HONOR Magic V5 – najtanjši zložljivi telefon na svetu, ki spreminja pravila igre

    HONOR Magic V5 odpira novo poglavje v svetu zložljivih pametnih telefonov.
    Promo Slovenske novice26. 9. 2025 | 08:31
    Promo
    Novice  |  Slovenija
    SI-ALARM

    27.9. boste prejeli opozorilno sporočilo

    Na ta dan bomo vsi uporabniki mobilnih telefonov v Sloveniji prejeli testno opozorilno sporočilo.
    Promo Slovenske novice26. 9. 2025 | 10:42
    PromoPhoto
    Novice  |  Slovenija
    Podjetništvo

    Papirji, ki odločajo o milijonih – kdo ima v rokah moč?

    Slovenski institut za kakovost in meroslovje podjetjem omogoča, da z izpolnjevanjem standardov hitreje in uspešneje vstopajo na vse bolj zahtevne izvozne trge.
    Promo Slovenske novice19. 9. 2025 | 09:28
    PromoPhoto
    Novice  |  Slovenija
    Fizioterapija

    Kako prepoznati in zdraviti vnetje Ahilove tetive?

    Bolečina v predelu nad peto je lahko eden prvih znakov vnetja Ahilove tetive. Kaj narediti, da preprečimo zaplete in ohranimo mobilnost?
    Promo Slovenske novice23. 9. 2025 | 09:27
    PromoPhoto
    Ona  |  Stil
    VELIKA ZVEZDA

    Veliki dogodek razkril celo serijo novih zvezd

    Huawei je v petek, 19.9. pod geslom »Ride the Wind« v Parizu gostil predstavitveni dogodek inovativnih izdelkov.
    22. 9. 2025 | 08:39
    Promo
    Novice  |  Slovenija
    Šport

    Podprite športnike tam, kjer to najbolj šteje: na tribunah

    Brez navijačev šport izgubi svojo moč, zato športniki potrebujejo našo spodbudo. Prav to sporočilo prinaša nova kampanja OKS »Brez vas so tribune le stoli«.
    Promo Slovenske novice26. 9. 2025 | 12:05
    O nas
    Kontakt
    Uredništvo
    Digitalni paketi
    Krambergerjev sklad
    Oglaševanje
    Edicije
    Ona
    Polet
    Suzy
    Nedeljske novice
    Odprta kuhinja
    Bralci
    Pošljite zgodbo
    Pošljite predloge
    Mobilna aplikacija
    AppStoreAppStore
    EU logo Copyright © Slovenske novice 2025. Vse pravice pridržane.
    Politika varstva zasebnostiPogoji uporabePiškotki