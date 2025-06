Jure Mastnak: Politiki so imitatorjem konkurenca

Jure Mastnak je že četrt stoletja eden glavnih ustvarjalcev legendarne satirične oddaje Radio Ga Ga, ki letos praznuje že neverjetnih 35 let. Izjemen imitator in komik s svojimi liki Donalda Trumpa, Zorana Jankovića, Kim Džong Una, pred časom pa Franceta Bučarja, Srečka Katanca in mnogih drugih, vsak teden do solz nasmeje svoje občinstvo. 46-letni Ljubljančan se tudi v prostem času posveča radiu, saj je navdušen radioamater, v tokratnem intervjuju pa se je razgovoril o tem, kako v oddaji pogrešajo Saša Hribarja in da ga bodo morda poustvarili s pomočjo umetne inteligence, pa tudi o tem, kako s...